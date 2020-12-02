Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir zamanların en gözde mesleğiydi! /02 Aralık 2020 14:47

Bir zamanların en gözde mesleğiydi!

Önce dijital bankacılık, şimdi de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını... Bir dönemin en gözde mesleği kabul edilen bankacılıkta zor günler bitmek bilmiyor. Son dönemde dünyada 85 bin 540 bankacı işsiz kaldı.

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SAMANYOLUHABER- Hollanda'dan ABN Amro ile İspanya'dan Banco de Sabadell'in 4 bin 600 kişiyi işten çıkaracağını açıklaması ile birlikte tüm dünyada 85 bin 540 bankacı işini kaybetti.

Söz konusu sayı büyük bankaların köklü revizyonlara giderek 91 bin 448 kişiyi işten çıkardığı 2015 yılından bu yana görülen en yüksek seviye.

Hollanda'dan ABD Amro ve İspanya'nın Sabadell'i, bankalarının rekor düşük ve hatta negatif faizlerle karşı karşıya olduğunu ve Avrupa'nın sektördeki işten çıkarmaların merkezinde yer aldığını belirtimişti.

İŞTEN ÇIKARMALAR BİRKAÇ YILA YAYILACAK

Bununla birlikte bölgedeki bankalar dünyanın diğer yerlerine kıyasla daha yüksek iş gücü güvencesiyle de karşı karşıya. Bu da işten çıkarmaların birkaç yıla yayılacağı anlamına geliyor.

Bloomberg TV'ye verdiği mülakatta bankanın planlarına dair değerlendirmede bulunan ABN Amro'nun CFO'su Clifford Abrahams, "Bu ciddi bir rakam. Bunu doğal azalma yoluyla zamana yayarak yapacağız. Personelimizi yeniden eğiteceğiz. Hepsi birden olmayacak." dedi.

Almanya'nın finans devi Deutschebank eylül ayında tasarruf tedbirleri çerçevesinde şube sayısını hızla 400'e indireceğini açıklamıştı. Çalışan sayısını 18 bin kişi azaltılacak.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre son iki yılda 10 bine yakın bankacı işini kaybetti.

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