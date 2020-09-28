Samanyolu Haber /Gündem / Bir doz aşı için 250 bin köpek balığı! /28 Eylül 2020 13:33

Bir doz aşı için 250 bin köpek balığı!

Köpek balıklarının karaciğerinde bulunan "Squalene" maddesinin kullanıldığı bir Koronavirüs aşı adayının piyasaya sürülmesi halinde tek bir kişi için kullanılacak bir doz aşı için yaklaşık 250 bin köpek balığının katledilmesi gerektiği iddia edildi.

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12 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve şu ana kadar dünyada 1 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) faaliyet gösteren ve köpek balıklarının neslini korumak için kurulan "Shark Allies" isimli sivil toplum örgütü Covid-19 aşısı çalışmalarında 500 bin köpek balığının katledilebileceğini açıkladı. 

Sivil toplum kuruluşu, köpek balıklarının karaciğerinden yapılan “Squalene” isimli doğal yağın yardımcı etken madde olarak Koronavirüs aşılarında kullandığını belirtti.  

KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN ETKEN MADDE KÖPEK BALIĞINDA 

Shark Allies yöneticisi Stefanie Brendl, köpek balıklarının karaciğerinde bulunan ve mevcut grip aşıları da dahil olmak üzere birçok ilacın yapımında kullanılan doğal yağ “Squalene” için 100 binlerce köpek balığının katledilebileceğini belirtit. 

Yağın bileşenindeki güçlü yağlar aşıdaki bağışıklık etkisini arttırdığını ifade eden Brendl, mevcut bazı Koronavirüs aşısı adaylarında bu yağın kullanıldığını ifade etti.

BİR DOZ AŞI İÇİN 250 BİN KÖPEKBALIĞI GEREKİYOR

"Squalene" maddesinin kullanılan bir Koronavirüs aşı adayının piyasaya sürülmesi halinde tek bir kişi için kullanılacak bir doz aşı üretimi için yaklaşık 250 bin köpek balığının katledilmesi gerektiği iddia edildi. 

Bir kişinin Koronavirüs'e karşı bağışıklık kazanması için iki doz aşının gerektiğini belirten Brendl, bunun yaklaşık 500 bin köpek balığının katledilmesi anlamına geldiğini ifade etti. 

Stefanie Brendl, “Aşı çalışmalarını yavaşlatmak veya engellemek niyetinde değiliz. Ancak köpek balıkları bu sebeple verimli bir tedarik zinciri değil.” dedi.
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