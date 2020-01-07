Samanyolu Haber /Gündem / Bir ekonomik bunalım intiharı daha: İşsiz kalan esnaf bileklerini kesti /07 Ocak 2020 13:11

Bir ekonomik bunalım intiharı daha: İşsiz kalan esnaf bileklerini kesti

Çorum, geçen ay aynı mahallede art arda yaşanan 2 intiharın ardından bir kez daha sarsıldı. İşini kaybeden Hamza Bolat bileklerini keserek intihar etti.

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Çorum son dönemlerde sıkça basında yer alan, ekonomik nedenlere bağlı intihar olaylarına bir yenisi daha eklendi. Maddi sıkıntılar yaşayan 48 yaşındaki 2 çocuk babası esnaf Hamza Bolat, bileklerini keserek canına kıydı. Bolat’ın Çorum eski Devlet Hastanesi çevresinde uzun yıllar esnaflık yaptığı öğrenildi.

HASTANE KAPANDI İŞİNİ KAYBETTİ

Hastanenin kapanmasının ardından parasal sorunlar yaşayan Hamza Bolat, işyerini kapatmak zorunda kaldı. İşsiz kalan Bolat, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı. Yoksulluğun bunalttığı Hamza Bolat, bileklerini keserek intihar etti. Hamza Bolat’ın cenazesi Nadık’taki Cemevinde düzenlenen törenin ardından Çorum Merkez Büğet Köyü’nde toprağa verildi. Bolat’ın cenaze törenine ailesi ve çok sayıda yakını katıldı.

GEÇEN AY PEŞ PEŞE İNTİHARLAR YAŞANMIŞTI

Yine Çorum Bahçelievler Mahallesinde, geçen ay ekonomik sıkıntıya düşen 29 yaşındaki Gökhan Temur isimli genç geride “Kızım seni çok seviyorum. Beni affet” yazılı bir not bırakarak yaşamına son vermişti. Aynı gün aynı mahallede yaşana 32 yaşındaki Oktay Alıcı da aynı sebeplerden dolayı kendini asarak hayatına son vermişti.
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