Bir ekonomik bunalım intiharı daha: İşsiz kalan esnaf bileklerini kesti

Çorum son dönemlerde sıkça basında yer alan, ekonomik nedenlere bağlı intihar olaylarına bir yenisi daha eklendi. Maddi sıkıntılar yaşayan 48 yaşındaki 2 çocuk babası esnaf Hamza Bolat, bileklerini keserek canına kıydı. Bolat’ın Çorum eski Devlet Hastanesi çevresinde uzun yıllar esnaflık yaptığı öğrenildi.





HASTANE KAPANDI İŞİNİ KAYBETTİ





Hastanenin kapanmasının ardından parasal sorunlar yaşayan Hamza Bolat, işyerini kapatmak zorunda kaldı. İşsiz kalan Bolat, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı. Yoksulluğun bunalttığı Hamza Bolat, bileklerini keserek intihar etti. Hamza Bolat’ın cenazesi Nadık’taki Cemevinde düzenlenen törenin ardından Çorum Merkez Büğet Köyü’nde toprağa verildi. Bolat’ın cenaze törenine ailesi ve çok sayıda yakını katıldı.



