Bir El Bağdadi yorumu da Beşar Esad'dan...

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, terör örgütü IŞİD'in elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin yok edilmesi konusunda ABD ile temaslarının olmadığını ve deliller sunulmadan gerçekten öldürüldüğüne inanmayacaklarını belirtti. Esad, “Suriye’nin ABD’ye bu konuda yardımcı olduğu konusunda ise haberlerden öğrendik” dedi.



Suriye devlet televizyonuna konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, “El Bağdadi’nin yok edilmesi konusunda Amerikan kurumlarıyla hiçbir temasımız olmadı. Daha da önemlisi, bu operasyonun gerçekten olup olmadığını bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.





Sputnik'in aktardığı habere göre, ABD’nin henüz IŞİD liderinin öldüğüne dair hiçbir delil sunmadığını kaydeden Esad, “Suriye’nin ABD’ye bu konuda yardımcı olduğu konusunda ise haberlerden öğrendik” dedi.





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Rusya’nın, Suriye’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması prensibine bağlı kaldığını dile getiren Esad, “Soçi mutabakatı, Türkiye’yi durdurdu ve ABD müdahalesinin yolunu tıkadı” diye ekledi.





Rusya’nın, Türkiye-ABD anlaşmasının bir parçası olmadığını kaydeden Esad, Rusya ile Türkiye arasında varılan mutabakata ilişkin “Rusya-Türkiye anlaşması daimi değil geçici nitelik taşıyor. Bizler, nihai ve stratejik hedefleri taktikten ayırt etmeliyiz” ifadelerini kullandı.