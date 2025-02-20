TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras hakkında soruşturma açılmasına tepki gelmeye devam ediyor. Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, TÜSİAD’a soruşturma açmanın doğru olmadığını söyledi. TÜSİAD yöneticilerinin açıklamalarının eleştiri kapsamında olduğunu savunan Tayyar, “Bir eleştiriyi bile yargı konusu yaparsanız o zaman kim konuşacak?” diye sordu. “TÜSİAD’a Açılan Soruşturma Doğru Değil”



TGRT Haber’de katıldığı bir programda konuşan Tayyar, 22 yıldır görmezden geldiklerini söylediği TÜSİAD için, “Son çıkışıyla birden 28 Şubat’ı hatırlar olduk” dedi. TÜSİAD yöneticileri Turan ve Aras’ın konuşmasının içeriğine katılmadığını belirten Tayyar, “TÜSİAD kendi alanının dışına çıkmıştır. TÜSİAD’ın sicili bozuk olduğu için tepkiyle karşılanması normal. Her şeye rağmen TÜSİAD’a açılan soruşturma doğru değil. TÜSİAD’a soruşturma açılacaksa 28 Şubat için açılmalıydı.” ifadelerini kullandı. “Eleştiri Yargı Konusu Olursa O Zaman Kim Konuşacak?”



“Bu açıklamalardan darbe çıkmaz.” diyen eski AKP’li Tayyar, “Gazetecilerle, siyasetçilerle, TÜSİAD’la ilgili şeylerde artık ‘Türkiye nereye gidiyor?’ denmeye başladı. Bir eleştiriyi bile yargı konusu yaparsanız, o zaman kim konuşacak?” diye sordu. Hemen Soruşturma Açılmıştı



TÜSİAD’ın geçen hafta topladığı olağan genel kurulunda Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, son dönemde artan soruşturma, gözaltı ve tutuklama kararlarını eleştirmişti. Eleştirisi yargıya müdahale olarak değerlendirilen Aras hakkında bir iki saat içinde soruşturma açılmıştı. Erdoğan ‘TÜSİAD Haddini Aştı’ demişti



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AKP grup toplantısında, TÜSİAD’ın “haddini aştığını” söyledi. Erdoğan’ın tepkisinin ardından akşam saatlerinde Turan ve Aras polis eşliğinde ifade vermeye götürüldü. TÜSİAD yöneticileri hakkında adli kontrol kararı verildi.