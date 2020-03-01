Samanyolu Haber /Gündem / Bir Erdoğan birbirine zıt iki açıklama /01 Mart 2020 09:33

Bir Erdoğan birbirine zıt iki açıklama

Bugün sığınmacılar için, “Biz bu kadar mülteciye bakmak, onları beslemek durumunda değiliz” diyen Erdoğan’ın sığınmacılar için geçmişte kullandığı ifadeler sosyal medyada dolaşıma girdi

Arşiv açıldı: Erdoğan’dan sığınmacılar için iki farklı söylem

Türkiye, İdlib'de 33 askerin yaşamını yitirmesi ardından, Avrupa’ya karşı sınır kapılarını açarak göçmen kontrolünü bıraktı. Erdoğan’ın bugünkü tavrı ile sığınmacılar hakkında geçmişte söylediği sözler sosyal medyada gündeme geldi.

Türkiye'nin kapıları açmasının ardından, bugün sınırı geçen sığınmacı sayısını açıklayan Erdoğan, "Biz dün ne yaptık? Kapıları açtık, bu sabah itibarıyla sınırı geçenler 18 bin oldu. Bugün herhalde 25 bin 30 bini bulur" dedi. Avrupa Birliği'nin (AB) göçmenler konusunda Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığını kaydeden Erdoğan, "Biz bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız ve bu devam edecek. Neden? AB sözünde durması lazım. Sözünü tutması lazım" diye konuştu.


TUNCAY ÖZKAN HATIRLATTI

Suriyeliler tartışılmaya devam ederken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın arşivini açan Tuncay Özkan, "Erdoğan Suriyeliler konusunda fena yakalandı" dedi.
 
Erdoğan'ın geçmişte söylediği sözleri hatırlatan Tuncay Özkan'ın, paylaştığı söz konusu videoda, Erdoğan'ın Suriyeliler ile ilgili şu ifadeleri kullandığı görülüyor:

"Sizler bizim kardeşlerimizsiniz. Kardeşlerinizin yurdunda kendi evinizdesiniz. Kim ne derse desin, sizler bize asla yük değilsiniz. Bizim kültürümüzde misafir berekettir, şereftir. Siz hem bize ensar olma vasfını bahşettiniz. Hem de evimizi şereflendirdiniz."
 
Tuncay Özkan'ın paylaştığı videoda Erdoğan'ın bugün söylediği sözlere de yer veriliyor. Erdoğan, bugün Suriyelilerle ilgili olarak, "Kimse Türkiye'ye bu konuda ne herhangi bir destek veriyor. Biz de dün ne yaptık, kapıları açtık. Biz bu kadar mülteciye bakmak, onları beslemek durumunda değiliz" ifadelerini kullandı.

Tuncay Özkan, paylaştığı videoya, şu notu düştü:

"Arşiv affetmez! Erdoğan Suriyeliler konusunda fena yakalandı.

Dün: Biz ensaırz, siz muhacırsınız, başımızın üstünde yeriniz var. Bize yük değilsiniz.

Bugün: Ben mültecileri beslemek zorunda mıyım?"
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