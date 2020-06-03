Samanyolu Haber /Gündem / Bir Ergenekon sanığından daha '15 Temmuz ' itirafı /03 Haziran 2020 13:56

Bir Ergenekon sanığından daha '15 Temmuz ' itirafı

Ergenekon davası sanıklarından kapatılan Ulusal Birlik Partisi Kurucusu Semih Tufan Gülaltay'dan 15 Temmuz ile ilgili ilginç iddialar geldi

Bir Ergenekon sanığından daha '15 Temmuz ' itirafı

15 Temmuz kontrollü darbe girişimi ile ilgili Ergenekon sanıklarından bir itiraf daha geldi . Ergenekon davası sanıklarından kapatılan Ulusal Birlik Partisi Kurucusu  Semih Tufan Gülaltay sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda ilginç bilgiler paylaştı...

15 Temmuz darbe girişimini aylar öncesinden yetkililere duyurduğunu iddia eden Gülaltay 15 Temmuz Günü Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otelin yanındaki otelde kaldığını açıkladı. 

Erdoğan'a dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala ile ilgili de bilgiler verdiğini iddia eden Gülaltay şimdiki Bakan Süleyman Soylu hakkında da suçlamalarda bulundu. 

Soylu'yu paralel devlet kurmakla suçlayan Gülaltay'lıya göre 'Erdoğan Ankara'ya gidemiyor' 

Gülaltay  YouTube kanalında yayımladığı bir başka videoda da , cezaevinde ölen eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölüm emrini Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’in verdiğini iddia etmiş, bu iddianın ardından tutuklanmıştı 

Ergenekon sanıklarından gelen ilk 15 Temmuz itirafı aslında Semih Tufan Gülaltay'dan gelen itiraf değil. Daha önce  Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in “Darbeyi   Genel Başkan Yardımcımız Sayın Atilla Uğur gitti Yeni Şafak gazetesine bildirdi.' demişti. Yine Ergenekon sanığı Hasan Atilla Uğur'un darbeden saatler öncesinde verdiği röportajda anlattığı ortaya çıkmıştı 
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