Samanyolu Haber /Gündem / Bir erkek tarafından raylara itilen kadın son anda kurtuldu /15 Ocak 2022 22:40

Bir erkek tarafından raylara itilen kadın son anda kurtuldu

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Rogier metro durağında bekleyen kadın, bir erkek tarafından raylara itildi. Trenin son anda ‘acil durum freni’ yapmasıyla kadın kurtuldu.

Metro bekleyen kadını raylara ittiler


Belçika'da bir erkek tarafından raylara itilen kadın son anda kurtuldu
Brüksel'in Rogier metro istasyonunda meydana gelen olayda Belçika basınındaki habere göre genç bir erkek, platformda bekleyen kadını raylara itti.

Raylara itilen kadın trenin birkaç metre mesafe kala acil durum freni yaparak durmasıyla kurtuldu.

Geçtiğimiz Cuma günü saat 20.00 sularında meydana gelen olay, metronun güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis tarafından yakalanan erkeğin, kadını "hiçbir sebep olmadan" raylara ittiği belirtirken, soruşturma başlatıldığı da aktardı.

Kadının sağlık durumununsa iyi olduğu bildirildi.
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