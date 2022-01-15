Belçika'da bir erkek tarafından raylara itilen kadın son anda kurtuldu

Brüksel'in Rogier metro istasyonunda meydana gelen olayda Belçika basınındaki habere göre genç bir erkek, platformda bekleyen kadını raylara itti.

Raylara itilen kadın trenin birkaç metre mesafe kala acil durum freni yaparak durmasıyla kurtuldu.

Geçtiğimiz Cuma günü saat 20.00 sularında meydana gelen olay, metronun güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis tarafından yakalanan erkeğin, kadını "hiçbir sebep olmadan" raylara ittiği belirtirken, soruşturma başlatıldığı da aktardı.





Kadının sağlık durumununsa iyi olduğu bildirildi.