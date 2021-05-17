Samanyolu Haber /Gündem / Bir esnaf daha intihar etti: Dört ayda 434. olay /17 Mayıs 2021 10:48

Bir esnaf daha intihar etti: Dört ayda 434. olay

Şanlıurfa'da esnaflık yapan 29 yaşındaki İsa Değerli, ekonomik sorunlardan dolayı hayatına son verdi. İşsizlik nedeniyle Türkiye’de yılın ilk dört ayında en az 434 intihar yaşandı.

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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde esnaflık yapan 29 yaşındaki İsa Değerli’nin yaşanan ekonomik kriz ve pandemiden dolayı ekonomik olarak zor günler geçirdiği belirtildi. Evli ve iki çocuk babası olan Değerli kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

EKONOMİ KAYNAKLI İNTİHARLAR ARTIYOR

Pandemi nedeniyle artan işsizliğe paralel olarak intihar vakalarında da yükseliş sürüyor. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, artan intihar vakalarına ilişkin geçen hafta çarpıcı bir veri paylaştı.

NİSAN AYINDA 129 KİŞİ HAYATINA SON VERDİ 

Soru önergeleri ve bilgi edinme başvuruları yanıtsız kaldığı için medyaya yansıyan haberlerden yola çıkarak intihar sayılarını ortaya çıkaran Taşcıer, sadece Nisan ayında 129 kişinin yaşamına son verdiğini açıklamıştı.

Taşçıer, 2021 yılının Ocak ayında 94, Şubat ayında 99, Mart ayında da 112 kişinin intihar ettiğini kaydetmişti. Mayıs ayına ilişkin verilerin olmadığı bu tabloya göre yılın ilk dört ayında en az 434 kişi intihar etti.
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