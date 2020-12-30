Bir evde normalin üzerinde insan varsa...

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yılbaşında alınan tedbirleri en üst seviyeye yükselttiklerini söyledi.





Valilikte düzenlenen basın toplantısında konuyan Ümit, "Yılbaşı ciddi bir handikap. Bu handikaba, bu tuzağa hiç kimsenin düşmemesi lazım. İl merkezi ve ilçelerin tamamında 251 ekipten oluşan 1.350 emniyet personeli, jandarma bölgemizde ise 332 ekipten oluşan 1.008 personel iş başında olacak." dedi.





Bolu Valisi Ahmet Ümit 4 günlük sokağa çıkma yasağı esnasında denetimlerin artırılacağını söyledi.







Ümit, yeni yıl öncesi uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının tam anlamıyla uygulanacağını ifade ederek, şu uyarılarda bulundu: "İnsanlar ziyaretlerini ve sohbetlerini daha sağlıklı zamanlara saklasınlar. Yılbaşında özellikle toplu eğlencelerden uzak durmamız gerekiyor. Ziyaretlerden uzak olmamız gerek. En çok bulaşma noktalarından biri, ev ziyaretleri ve toplu alanlardır."





BİR EVDE NORMALİN ÜZERİNDE İNSAN VARSA...





Vali Ahmet Ümit, villa, dağ ve yayla evi gibi alanlarda yapılması düşünülen eğlencelerle ilgili de takiplerin sürdüğüne dikkati çekti.





Ümit, "Bir evde eğer normalin üzerinde insan varsa o evdeki herkese cezai müeyyide uygulanacak. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmasın. Dikkat ederseniz denetimlerde jandarma ekiplerimizin sayısı daha fazla." ifadelerini kullandı.

