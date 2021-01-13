Samanyolu Haber /Medya / Bir fotoğrafa 7,5 yıl hapis talebi /13 Ocak 2021 10:43

Bir fotoğrafa 7,5 yıl hapis talebi

Paylaştığı bir fotoğraf "terör örgütü propagandası" sayılan gazeteci Melis Alphan hakkında 7,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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Gazeteci Melis Alphan'a, 2015 yılında Diyarbakır'da Nevruz kutlamalarında paylaştığı fotoğrafı sebebiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Gazeteci Melis Alphan, yaklaşık 6 yıl önce Diyarbakır'da Nevruz kutlamalarını takip ederken paylaştığı bir fotoğraf sebebiyle kasım ayında karakoldan arandı. 

Bunun üzerine savcılığa ifade veren Alphan kendisi hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma açıldığını duyurdu. 

Melis Alphan, soruşturmanın 'fotoğrafta örgüt bayrağı görüldüğü için' açıldığını belirtti ve "Oysa o gün bu görüntüler tüm tv kanallarından yayınlanmıştı; devlet oradaydı." ifadelerini kullandı.

"BİZLERİ SUSTURMAK İSTİYORLAR"

Melis Alphan hakkındaki soruşturma davaya dönüştü. Gazeteci 7,5 yıl hapis talebiyle İstanbul 32'nci Ağır Ceza’da yargılanacak. 

Hakkında açılan davanın amacının gazetecileri susturmak olduğunu belirten Melis Alphan, "Amaç susturmak. Ama benim de 'Sus' deyince inadına konuşasım geliyor, huyum kurusun. Hapse dahi atsanız umurumda mı sanıyorsunuz? Sizden korkan sizin gibi olsun." dedi.

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