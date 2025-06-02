Garip Yunus Emre:





“Bir garip ölmüş diyeler





Üç gün sonra duyalar





Soğuk su ile yuyalar





Şöyle garip bencileyin.”





Der…





Ama bir başka Mazlum garip





Hapse girip…





Söylemiş şu sözleri





Diri, diri iri, iri…





“Ben öldüğümde eğer





Varsa baş ucumda bekleyenler





Yıkasınlar beni





Köyümün yağmurlarıyla





Allah’ın rahmetine doyura doyura





O İlahi rahmetle uğurlaya uğurlaya





Allah aşkına…”





“Sizi hapislere doldurduk ama buradan tabutlarınız çıkacak.” diyenler dediklerini yer yer gerçekleştirdikleri için Asrın bazı garipleri şehid olup velayet makamı kazandılar.





15-11-2018 tarihinde Hindistan’dan diyalogcu bir arkadaşımız anlatmıştı: “Bir arkadaşımız rüyasında Efendimizin (S.A.S.) gözetiminde Hizmet mensuplarının yıkılmış olan Ka’be’nin temellerini atıp, duvarlarını örmekte olduklarını görmüş. Bu rüyayı Hindistan’ın sünnî cemaat liderlerinden ehl-i kalb kanaat önderi Mahmud Meani’ye anlatınca, şöyle yorumlamış:





“Ka’be’nin temelleri, İslamiyetin temelleri demektir. Maalesef şu anda sahipsiz olan İslamiyetin asıl temelleri üzerinde HİZMET bir inşaatta bulunuyor. Bundan Efendimiz (S.A.S.) memnun ve destek veriyor. Evet Efendimiz (S.A.S.) sizinle beraber… Duvar örme ise, İslâmiyetin korunmasını ve kollanmasını da HİZMET’in üstlendiğine işarettir.”





Evet, “Kıyamete Ayarlı” Bu Hizmet bir Hizmet-i İmaniye ve Kur’aniye olarak İslâmiyetin esaslarını Çağın Sözcüsü Üstad Bediüzzaman ve Asrın Hatibi M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin edille-i şer’iyye dediğimiz Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyas esasları ile örgüledikleri Hizmet Genetiği ile inşaallah, İslâmiyetin akla-kalbe vicdana-mantığa uygunluğu bütün cihana duyurularak, inkâr-ı ulûhiyetin önünü almak ve insanlığı bu iç yangından kurtarmak Hizmetin hedefidir.





Üstad Hazretleri hedef olarak diyor ki: “Karşımda bir yangın var, alevleri göklere yükseliyor, içinde tutuşmuş evladım, imanım yanıyor. O yangını söndürmek, imanımı evladımı kurtarmak için koşuyorum!..”





Üstad Hazretleri Kastamonu Lâhikasında, Hizmetin hedefinin her bir taşının dağlar büyüklüğünde olan ve hem içinde İslâmiyetin de bulunduğu bir Kaleyi (yani İnsanlık Kalesini ) tamir ettiğini naklediyor.





İnkâr yangınına tutulanların kendi itiraflarına göre, haram-helal tanımadan dünyanın her türlü lezzetlerini, hazlarını ve zevklerini tatmak imkanlarına sahip oldukları halde, içlerindeki boşluk ve inkâr-ı ulûhiyet yangınından dolayı, sabah kalkarız akşamlar nasıl olacak? Akşam başlarız sabahlar nasıl olacak sıkıntı ve işkencesinin ve ruh darlığının cenderesinde sıkılır dururuz, diyorlar. İkinci hatta Birinci Dünya Savaşlarından sonra milyonlarca insanın ölmesine niye müsaade etti diye Allah’a karşı bir düşmanlık sonra da bir inkâr başlamış. Cevaplarını bulamamışlar. Bunların geniş cevapları Risale-i Nur Külliyatında ve Pırlanta Serisinde var halbuki. İşte bu insanlığı o kaynaklara götürmek işte bu Hizmetin mensuplarının mensuplarına ait. Böyle yüce, ulvî kudsî ve umumi bir vazife onların yani sizlerin omuzlarında… Allah rızası için her şeye katlanıp insanlığa ait bu güzel yükü taşımaya ve hedefe ulaşmaya gayret etmeliyiz…