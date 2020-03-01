Bir gazeteci daha tutuklandı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin "Dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi" hâline getirdiği Türkiye'de bir gazeteci daha hapse atıldı.
Yakın Doğu Haber sitesinin genel yayın Yönetmeni Alptekin Dursunoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyunun İdlip yakınlarında Beşar Esed rejimine bağlı kuvvetler tarafından hava saldırısına maruz kalmasının akabinde bazı tweetler atmıştı.
Gazeteci Alptekin Dursunoğlu tutuklandı.
"ŞU AN GÖZALTINA ALINIYORUM"
Dursunoğlu dün akşam şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şu an gözaltına alınıyorum.” diye yazmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Dursunoğlu, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.