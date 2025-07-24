Bir Gazze'linin çığlığı: Bir torba un için ölmeye razıyım

BBC Arapça’ya konuşan Gazzeli bir baba, “İki çocuğum da ağlıyor çünkü dört gündür bir şey yemediler. Eve bir torba un alabilir miyim ümidiyle yola çıktım. Ama karşılaştığım manzara korkunçtu. Yemin ederim, çocuklarım doysun diye ölmeye razıyım,” dedi.



1000'İ AŞKIN FİLİSTİNLİ, YARDIM ALMAYA ÇALIŞIRKEN HAYATINI KAYBETTİ



BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Thamin El Khetan’a göre, sadece 27 Mayıs’tan bu yana yardım noktalarında 1054 Filistinli öldürüldü. Bunlardan 766’sı Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) merkezlerinin yakınında, 288’i ise BM ve diğer insani yardım kuruluşlarının konvoyları çevresinde yaşamını yitirdi.



Sözcü, “İnsanlar sadece yiyecek almak istiyordu” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.



GIDA FİYATLARI UÇTU, YETERSİZ BESLENME ÖLÜMLERİ ARTIYOR



Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze’nin tamamının akut açlık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre, her üç kişiden biri günlerdir hiçbir şey yemedi. Bir kilo unun pazar fiyatı 90 ila 100 dolar arasında değişiyor.



Gazze Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte aralarında 12 çocuğun da bulunduğu 33 kişinin yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Ekim 2023’ten bu yana ise açlığa bağlı ölüm sayısı 101’e ulaştı; bunların 80’i çocuk.



"BUGÜN BİR TORBA UN ALAN HERKESE KURŞUN SIKILDI"



Alaa Muhammed Bekhit, BBC News Arapça’ya yaptığı açıklamada, “Un almak için sıradaydık. Yanımda oturan genç, bir anda başından vuruldu. Kurşunların nereden geldiğini bile göremedik. Hayatta kalmaya çalışırken, kendimizi kanlar içinde bulduk,” dedi.



İsrail Ordusu, bu olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını ve yasalara aykırı davranışların incelendiğini açıkladı. Ancak Filistinli yetkililer, GHF merkezlerine yaklaşan sivillere karşı düzenli olarak ateş açıldığını belirtiyor.



ULUSLARARASI TEPKİ: “SİVİLLER İNSANİ OLMAYAN ŞEKİLDE ÖLÜYOR”



İngiltere, Kanada ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu 28 ülke, İsrail'in yardım dağıtım stratejisinin siviller için “ölümcül sonuçlar” doğurduğunu vurgulayarak çatışmaların derhal durdurulması çağrısı yaptı.



İsrail ise bu çağrıları “gerçeklerden kopuk” olarak niteleyerek, Hamas’ı yardımları engellemekle suçladı.



BM: “GIDA BİR SAVAŞ ARACI HALİNE GELDİ”



Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü, abluka nedeniyle ilaç, aşı ve tıbbi ekipmanların girişinin engellendiğini, yardım görevlilerinin saldırıya uğradığını ve bazı çalışanların gözaltına alındığını bildirdi.



UNRWA yetkilisi Juliette Touma, “Gazze’de yaşanan, insan eliyle yaratılmış bir felaket. Bu, bir halkın topyekûn cezalandırılmasıdır” açıklamasında bulundu.



Uluslararası Ceza Mahkemesi de Kasım 2024’te, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun “açlığı savaş yöntemi olarak kullanmakta cezai sorumluluğu olduğuna dair makul gerekçeler bulunduğuna” hükmetmişti.



İsrail ise bu suçlamaları reddediyor.