Bir gece ansızın 3 çocuk annesiz kaldı









21 Nisan 2021 gecesi gözaltına alınan Merve Hande Kayış, 22 Nisan 2021 tarihinde tutuklanarak Kocaeli Gebze Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi.

Gece 01:00? sularında İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon ile gözaltına alınan Kayış’ın 2017’de açılan bir soruşturma nedeni ile arama kararı olduğu belirtiliyor. Ancak Kayış ailesi kendilerine bu yönde bir bilginin ulaşmadığını dile getiriyor. Kayış çiftinin 13 aylık ikizleri ve 4 yaşında bir kızı bulunuyor. Eşinin tutuklanmasının ardından çocukların sürekli ağladığını ve annelerini sorduğunu dile getiren Merve Hande Kayış’ın eşi Emre Kayış, o gece yaşananları anlattı.





“15 POLİSLE EVİM BASILDI”





21 Nisan gecesi 01:00? sularında kapılarının çalındığını ve 15 kadar polis ile evinin basıldığını aktaran 3 çocuk babası Emre Kayış “Panikten elim ayağım titredi, neye uğradığımı şaşırdım” diyor.

Olay havuz medyasında gaybubette evlerine baskın olarak duyurulduğunu aktaran Emre Kayış hayatlarına normal şekilde devam ettiklerini ve bu süre zarfında birçok resmî işlem yaptıklarını dile getiriyor.





“EŞİMDEN İTİRAFÇI OLMASINI İSTİYORLAR”





Savcının eşi ve avukatı ile görüşmeden müzekkereyi yazdığını dile getiren Emre Kayış eşine itirafçı olması yönünde baskı yapıldığını ileri sürdü.





BİR KİTAPTA PARMAK İZİ ÇIKMIŞ





Biz dosyada gerekçenin neler olduğuna baktıklarında eşi hakkında tanık ifadelerinin yer aldığını gördüğünü aktaran Emre Kayış





“Tanıklar 2013 öncesine dayanan beyanlarda bulunuyor. Bir diğer suçlama ise eşimin parmak izinin bir kitapta bulunmuş olması. Evet yanlış duymadınız, silahta değil bir kitapta parmak izi bulunuyor ve bu dosyada suç olarak bulunuyor” dedi





“EVRENSEL HUKUK NORMLARI BİZİM İÇİN HAYAL”





Kayış açıklamasına şöyle devam etti: “Ülkemizde hukuk öyle bir hale geldi ki Evrensel hukuktan bahsetmek hayal oldu artık. Şu an tek istediğim kendi çıkardıkları Yasayı uygulasınlar. Geçen yıl bir yasa çıkarıldı, bu yasaya göre 18 aydan küçük bebeği olan bir kadın tutuklanamaz. Benim ikizlerim 13 aylık ve eşim şu an tutuklu. Normalde adli kontrol şartları uygulanır, hükmün geriye bırakılması uygulanır ama öyle olmadı. Bugün insanlar suç teşkil etmeyecek şeylerden yargılanıyor ve ceza alıyor”





“İKİZ BEBEKLERİMİZ HENÜZ SÜTTEN KESİLMEMİŞTİ”





Eşim tutuklandığından bu yana çocuklarım sürekli ağladığını aktaran Emre Kayış “ İkiz bebeklerimiz henüz sütten kesilmemişti. Anne sütüyle beslenen bebekleri annelerinden ayırdılar. Çocuklara bakmakta çok zorlanıyorum. Şimdi kayınvalidem de bana yardımcı olmak için geldi ancak oda kronik hastalıkları olan yaşlı bir kadın. Bana ne kadar yardımcı olabilir bilmiyorum. Büyük kızım Serra sürekli ağlıyor ve biz ona bu durumu açıklayamıyoruz” ifadelerini kullandı.





“YAPTIKLARI YASAYI UYGULASINLAR “





13 aylık bebekleri olan üç çocuklu bir anne için elektronik kelepçe, imza karşılığı serbest bırakma, hükmün geriye bırakılması gibi adli kontrol şartlarının uygulanmasını beklediklerini aktaran Emre Kayış “Şimdi burada uygulanmayacak ise kimler için uygulanacak? Biz bunlara razıyız yeter ki eşim tutuksuz yargılansın. Çocuklarının yanında olsun” dedi.





“KIZIMLA GURUR DUYUYORUM”

Olay gecesi damadının araması üzerine kızının evine gelen anne Halime Erel her yerde polislerin olduğunu ve eve girmekte zorlandığını söylüyor. Benim kızım bu kadar polisle evi basılacak ne gibi bir suç işlemiş diyen anne Erel ‘Kızımla gurur duyuyorum, bir kitapta parmak izi çıkmış. Ne güzel, ne mutlu bana ki kızımın silahlarda değil de kitaplarda parmak izi bulunuyor’ diyor.





“LÜTFEN KIZIMI SERBEST BIRAKIN”





Kendisinin kronik hastalıkları olan birisi olduğunu aktaran Erel şunları söyledi: Torunlarım bir an bile benden ayrılmak istemiyorlar. Ben de onları bırakıp giderim diye korkuyorlar. Elimiz kolumuz bağlı hiçbir şey yapamıyoruz. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Kızım tutuksuz yargılansın. Çocuklar daha fazla annelerinden ayrı kalmasın. 13 aylık ikiz bebekler anne sütünden mahrum bırakılmasın. Lütfen kızımı serbest bırakın.”



