Bir gecede 132 Ukrayna İHA'sı Rusya’ya saldırdı

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Saldırıda bir kadının yaralandığı bildirildi, daha sonra bir kişinin daha yaralandığı açıklandı. Dron parçalarının düşmesi sonucu Saratov’daki Sokolova Dağı bölgesinde bir ev, Engels’te ise bir klinik hastanesi, iki anaokulu ve bir okul zarar gördü. Engels’teki okullarda bugün uzaktan eğitim yapılacağı duyuruldu.



Rosaviatsiya, Saratov ve Samara havaalanlarının faaliyetlerine kısıtlamalar getirdi. Saratov Bölgesi Valisi Roman Busargin, insansız hava araçlarına yönelik saldırı tehdidi konusunda uyarıda bulundu. Busargin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Tüm acil durum ekipleri, saldırının sonuçlarını ortadan kaldırmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.



Vali Roman Busargin, bölgenin 20 Mart gecesi Ukrayna tarafından şimdiye kadarki en yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırısına maruz kaldığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre, gece boyunca Saratov Bölgesi üzerinde 54 İHA düşürüldü. Toplamda ise Rusya genelinde 132 Ukrayna İHA’sı imha edildi.



Engels şehrinde gerçekleşen saldırılarda en az 30 özel mülk ve yazlık evin yanı sıra bir hastane, iki anaokulu ve bir okulun zarar gördüğü bildirildi.



Voronej bölgesinde insansız hava aracı saldırısı tehdidi ilan edildi ve alarm uyarıları halen devam ediyor. Bölge Valisi Aleksandr Gusev, yaklaşık 40 İHA’nın tespit edilip düşürüldüğünü, can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığını belirtti.



Belgorod bölgesinin Krasnoyaruzhsky ve Rakityansky ilçelerinde üç kez füze saldırısı uyarısı yapıldı. Rostov Bölgesi Vali Vekili Yuri Slyusar, Tarasovsky ve Millerovsky bölgelerinde İHA saldırılarının püskürtüldüğünü, herhangi bir yaralanma veya hasar olmadığını bildirdi.



Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarının başlamasından bu yana Rus bölgeleri düzenli olarak bombardımanlara ve İHA saldırılarına maruz kalıyor. Şimdiye kadarki en büyük İHA saldırısı 11 Mart gecesi gerçekleşmişti. O saldırıda Rusya Savunma Bakanlığı, 337 Ukrayna İHA’sının imha edildiğini duyurmuş, Moskova Bölgesi’ne düşen enkazlar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi ise yaralanmıştı.