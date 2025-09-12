Bir gecede 221 İHA düşürüldü

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 221 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından durdurulup imha edildi. İHA’ların en yoğun olarak Bryansk bölgesi (85 adet) ve Smolensk bölgesi (44 adet) üzerinde düşürüldüğü belirtildi.





Bunun dışında, Leningrad bölgesi (28 İHA) ve Kaluga bölgesi (18 İHA) yoğun saldırılara maruz kalan yerler oldu.





Bryansk bölgesi valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna’nın İHA saldırıları sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını belirtti.





Smolensk bölgesi valisi Vasiliy Anohin de, bölgede 43 İHA’nın düşürüldüğünü ve herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar oluşmadığını açıkladı.





İHA Saldırılarının Bölgesel Etkileri





Aynı şekilde dün Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin çeşitli bölgeleri üzerinde 122 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıklamıştı.





Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre, 21 İHA Bryansk bölgesi üzerinde, 17 İHA Kırım üzerinde, 15 İHA Karadeniz’in açıklarında, 12 İHA Voronej bölgesi üzerinde, 11’er İHA ise Belgorod, Kursk bölgeleri ve Krasnodar Krayı üzerinde düşürüldü.





Yaşanan saldırılar sonrasında, Soçi ve Nizhniy Novgorod havalimanları geçici olarak faaliyetlerini durdurdu. Diğer bölgelerin yetkilileri ise henüz gece saldırıları hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.





Bu saldırılar, Rusya’nın hava savunma sistemlerinin etkinliğini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, hava trafiğinin güvenliğini sağlamak ve olası riskleri en aza indirmek amacıyla havalimanlarında alınan önlemlerin devam edeceğini belirtiyor.