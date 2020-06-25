Bir gecede milyoner oldu!

"Yarın büyük parti var.” diyerek mutluluğunu paylaşan madenci, bir okul ve alışveriş merkezi inşâ etmeyi planladığını söyledi.







Tanzanyalı madenci Saniniu Laizer geçen hafta ülkenin kuzeyinde bulunan ve değerli taş kaçakçılığına karşı sıkı bir şekilde korunan bir madende, ülke tarihinin en büyük iki tanzanit taşını çıkardı.





Laizer’ın bulduğu taşlardan biri 5,8 kilogram, diğeri ise 9,2 kilogram olarak ölçüldü. Değerli taşları Maden Bakanlığı'na satan Laizer, karşılığında aldığı 7,74 milyar Tanzanya Şilini (22 milyon 975 bin TL) ile bir gecede zengin oldu.





Laizer’ın bulduğu tanzanit taşlarından biri 5,8 kilogram, diğeri ise 9,2 kilogram.







"YARIN BÜYÜK BİR PARTİ VAR" DİYEREK HABER VERDİ





Saniniu Laizer’i telefonla arayarak tebrik eden Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, “Bu küçük ölçekli madencilerin yararı ve ayrıca Tanzanya'nın zenginliğini ispatlıyor.” dedi.





Simanjiro bölgesinde bulunan Manyara’da taşları hükümete devreden Laizer ise, “Yarın büyük parti var.” diyerek mutluluğunu paylaştı.





Bundan sonraki planlarını anlatan Laizer, “Bir alışveriş merkezi ve okul inşa etmek istiyorum. Bu okulu evimin yanına yapmak istiyorum. Buralarda çocuklarını okula götürmeye parası yetmeyen çok sayıda fakir insan var. Ben eğitimli değilim, fakat işlerin profesyonel bir şekilde yürütülmesini seviyorum. Bu yüzden çocuklarımın işi profesyonelce yürütmesini istiyorum.” dedi.





2 BİNE YAKIN İNEĞİ VAR





Zenginliğine rağmen eski hayat tarzını terk etmeyeceğini belirten Laizer, sayıları 2 bini bulan ineklerine bakmayı sürdüreceğini de söyledi.





52 yaşındaki Saniniu Laizer’in dört eşi ve 30’dan fazla çocuğu bulunuyor.





Laizer’den önce şimdiye kadar ülkede bulunan en büyük tanzanit taşı 3,3 kilogramdı.







Sadece Tanzanya’da çıkarılan tanzanit taşı, koyu mor-mavi tonlarında oluyor. Dünyanın en nadir değerli taşları arasında gösterilen tanzanit madenlerinin 20 yıl içinde tamamen tükenebileceği belirtiliyor.