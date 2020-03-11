Samanyolu Haber /Gündem / Bir giyim şirketinin daha iflası istendi /11 Mart 2020 20:17

Bir giyim şirketinin daha iflası istendi

Ekonomik kriz sonrası pek çok şirket konkordato ve iflas ilanında bulundu. Konkordato ve iflas haberleri günden güne artıyor.

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Şirketler peş peşe iflas ediyor. Geçtiğimiz günlerde Avusturalyalı giyim ve aksesuar devi Forever New’in Türkiye’deki şirketi için de iflas kararı verildi.

Bir giyim şirketinden daha iflas haberi geldi. İlan.gov.tr'de yer alan habere göre Vavin Giyim Anonim Şirketi hakkında iflası istendi.

Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, kararında şirketin iflasının istendiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"15 gün içerisinde dava nedeniyle hakları zedelenen gerçek ve tüzel kişilerin alacaklıların veya hakları zedelenen gerçek veya tüzel kişilerin iş bu davaya müdahale veya itiraz yolu ile alacaklının açtığı iş bu iflas davası nedeniyle borçlunun iflasını gerektiren bir hal bulunup bulunmadığını ileri sürerek mahkememizde talebin reddini isteyebileceklerini İ.İ.K.'nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur."
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