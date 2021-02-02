Bir gönül insanı daha ruhunun ufkuna gurbette yürüdü

Yıllarını iman ve Kur’an Hizmetine adayan İlahiyatçı-Yazar Halil Şimşek Almanya'da uzun süredir korona virüs tedavisi görüyordu. Başka sağlık problemlerinden de muzdarip olan Şimşek'in tedavisi bir süredir yoğun bakımda devam ediyor.du. Şimşek bütün müdahalelere rağmen 2 Şubat 2021 akşam üstü hakka yürüdü





1992 yıllından bu yana Almanya'da vazife yapan Şimşek hoş sohbetiyle sevilen bir kişiydi.





Şimşek'in vefatı sonrasında bir çok seveni Sosyal Medyada başsağlığı diledi























