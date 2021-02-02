Samanyolu Haber /Gündem / Bir gönül insanı daha ruhunun ufkuna gurbette yürüdü /02 Şubat 2021 22:55

Bir gönül insanı daha ruhunun ufkuna gurbette yürüdü

Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan İlahiyatçı-Yazar Halil Şimşek 63 yaşında vefat etti

SHABER3.COM

Yıllarını iman ve Kur’an Hizmetine adayan İlahiyatçı-Yazar Halil Şimşek Almanya'da uzun süredir korona virüs tedavisi görüyordu. Başka sağlık problemlerinden de muzdarip olan Şimşek'in tedavisi bir süredir yoğun bakımda devam ediyor.du. Şimşek bütün müdahalelere rağmen 2 Şubat 2021 akşam üstü hakka yürüdü 

1992 yıllından bu yana Almanya'da vazife yapan Şimşek hoş sohbetiyle sevilen bir kişiydi. 

Şimşek'in vefatı sonrasında bir çok seveni Sosyal Medyada başsağlığı diledi  






Halil Şimşek kimdir?

1958 yılında Çorum’un İskilip ilçesinde doğdu.
İlk ve ortaöğrenimini  İskilip’te gerçekleştirdi. Tokat İmam hatip Lisesi’nin ardından Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.
1992’de gittiği Almanya’da çok sayıda dernekte yöneticilik yaptı.
Avrupa Zaman’da da çok sayıda makale kaleme aldı.
Kutsal Yolculuk isimli bir Kitabı bulunan Şimşek, vefatına kadar Hizmetten.com sitesinde yazılarına devam ediyordu.
Halil Şimşek Korona tedavisi gördüğü Almanya’da 63 yaşında(02 Şubat 2021) vefat etti.
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