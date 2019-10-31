Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir grup daha konkordato ilan etti /31 Ekim 2019 13:49

Bir grup daha konkordato ilan etti

Ekonomik kriz sebebiyle konkordato ilan eden şirketler listesine Antalya'da inşaat, turizm ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren Ulu Grup da dahil oldu.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bir oteli satın alarak turizm sektörüne adım atan Ulu Grup konkordato istedi.

Antalya’nın en büyük inşaat firmalarından Ulu İnşaat, turizm, tarım ve iş güvenliği alanlarında faaliyet gösteren şirketleri bünyesinde barındırıyor.

BİR YIL BOYUNCA HACİZ İŞLEMİ YAPILAMAYACAK

Antalya 1'nci Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, Ulu İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ldt. Şti ile Ulu Seracılık Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Turizm Tarım Hayvancılık Gıda Enerji Üretim Maden San. Ve Tic. A.Ş’nin hasımsız olarak açılan konkordato talebi karara bağlandı.

İnşaat, turizm, tarım ve enerji sektörlerdinde faaliyet gösteren Ulu Grup mali darboğaza girdi.

Antalya Ticaret Sicili'nin 38126 sırasında kayıtlı Ulu İnş.Turizm San.ve Tic.Ltd.Şti. ile 61891 sicil sırasında kayıtlı Ulu Seracılık Gayrimenkul Danışmanlık İnş.Turizm Tarım Hayvancılık Gıda Enerji Üretim Maden San.ve Tic.A.Ş.’nin konkodato kesin mühlet kalebi kabul edildi. 

Buna göre bir yıl boyunca alacaklı firmaların haciz işlemlerine karşı hukuki koruma altında olacak. Grubu üç kişiden müteşekkil konkordato komiser heyeti idare edecek. 
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