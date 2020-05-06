Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir gün geçmeden... Dolarda 'bu rakama dikkat' demişti! /06 Mayıs 2020 11:56

Bir gün geçmeden... Dolarda 'bu rakama dikkat' demişti!

Samanyoluhaber ekonomi yazarı Turhan Bozkurt, kendisine ait Youtube kanalında doların dün 7 lirayı geçmesinin ardından yaptığı ilk değerlendirmede dolar kurunun 7,21 TL'ye süratle çıkabileceğini söylemiş ve sonrası için de uyarmıştı.

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"Türkiye iflas mı edecek?" başlıklı yayında Türkiye'yi iflasın eşiğine getiren döviz krizi ve rezervlerin tükenmesini yorumlayan Turhan Bozkurt, dolar ve Euro ile ilgili uyarı yapmıştı. 

Dün 7,04 TL'den işlem görmeye başlayan dolar kuru bugün sabah saatlerinde 7,16 TL'ye çıkarken, euro da 7,74 TL'den işlem görmeye başladı.

DOLAR VE EURODA İKİ KRİTİK SEVİYE
 
Samanyoluhaber ekonomi yazarı Turhan Bozkurt'un dikkati çektiği nokta dolar kurunda 7,21 TL, euroda ise 7,82 TL olan tarihi zirve ve dirençler. 

Bu noktaların geçilmesi halinde dövizde çok farklı rakamlar telaffuz edilmeye başlanabilir.
İşte o yayın...
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