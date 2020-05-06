Bir gün geçmeden... Dolarda 'bu rakama dikkat' demişti!

"Türkiye iflas mı edecek?" başlıklı yayında Türkiye'yi iflasın eşiğine getiren döviz krizi ve rezervlerin tükenmesini yorumlayan Turhan Bozkurt, dolar ve Euro ile ilgili uyarı yapmıştı.





Dün 7,04 TL'den işlem görmeye başlayan dolar kuru bugün sabah saatlerinde 7,16 TL'ye çıkarken, euro da 7,74 TL'den işlem görmeye başladı.





DOLAR VE EURODA İKİ KRİTİK SEVİYE

Samanyoluhaber ekonomi yazarı Turhan Bozkurt'un dikkati çektiği nokta dolar kurunda 7,21 TL, euroda ise 7,82 TL olan tarihi zirve ve dirençler.





Bu noktaların geçilmesi halinde dövizde çok farklı rakamlar telaffuz edilmeye başlanabilir.

İşte o yayın...