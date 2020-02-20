Tarık TOROS | Tr724

Bir gün herkes kendi 15 Temmuz’unu yaşayacak



Son örnek Osman Kavala.







Ondan önce Ahmet Altan, Murat Aksoy, Atilla Taş…





Hatta mahallenin korkup ismini anmadıkları var:





Gültekin Avcı mesela.





İki kere tahliye edildi, sonra tutuklandı.





İki kere işkence demek bu.





Ancak yaşayan anlayabilir.





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Başka isimler de var, bahsedilmeyen:





Oğuz Usluer, Cuma Ulus, Erkan Acar, Gökçe Fırat, Büşra Erdal, Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Yakup Çetin, Ali Akkuş, Hüseyin Aydın, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız, Cemal Kalyoncu, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Sait Kuloğlu.





31 Mart 2017’de tahliye edildiler.





Cezaevinden çıkmadan/çıkamadan tahliye otobüsünde gözaltına alınıp emniyete götürüldüler.





Sonra tutuklandılar!









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Hukuk…





Kavala Gezi’den tahliye edilip 15 Temmuz’dan gözaltına alınınca ölmedi.





Hukuk;





25 Nisan 2015’te verdikleri karar yüzünden tutuklanan iki hakimle öldü!





Geriye gidin;





22 Temmuz 2014’te gözaltına alınan polisler, yasal süre bitip 4 gün sonra serbest kaldığında polislerce ablukaya alınınca öldü.





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Polisler demişken;





Kavala ve Demirtaş savunmalarının sürekli ısıttığı konu:





“İddianamenin altyapısını Fethullahçı polisler hazırladı.”





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Bu belki, hakimleri etkilemek maksadıyla avukatların başvurduğu tezlerden biri olabilir.





Dışarıda yaygın biçimde kamuoyu oluşturulmasına ne denmeli peki.





O polisler 6 yıldır tutuklu yahu.





Hadi, kendilerini savunma şansı vermiyorsunuz.





Duruşmalarını dahi takip etmiyor, üzerlerinden ezbere algı oluşturuyorsunuz, bu bir.





İkincisi,







Kavala 489 gün iddianamesiz tutukluydu.





Gezi iddianamesi 2019’da yazıldı, 1 sene önce.





O savcıya niye tek kelime etmiyorsunuz?





840 gün boyunca Kavala’yı suçsuz yere içeride tutanlar kimdi?





841’inci gün, 15 Temmuz’dan gözaltına alanlar kim?





15 Temmuz’u aydınlatmadığınız sürece bir gün herkes 15 Temmuz zindanını yaşayacak.





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Ülkede öyle bir yargı düzeni var ki…





Birileri, Kavala’nın hayatından 840 günü çaldıklarını teyit ediyor.





Birileri de sıkılmadan suç üretip yeni tutuklama kararı çıkartıyor!





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Ey, eski mahallemin sersem keçileri…





Erdoğan, “Bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar” dedi.





Hakimler ve Savcılar Kurulu, mahkeme heyeti hakkında soruşturma başlattı.





Tahliye kararı verdiklerine pişman edecekler!





Yüreğiniz yetiyorsa onlara bir şey desenize!





Süslü “kripto” kelimelerle yürüsenize…





Halk yese, onu da içerideki polislere yamarlar.





6 yıldır bunu yapıyorlar:





Bıkmadan usanmadan, tüm günahları 2010-13 sürecinde tasfiye edilen bürokrasiye kesiyorlar.





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Ekrem İmamoğlu, Gezi’de tahliye kararını duyunca “yargıya güven tazelendi” diye tweet attı ya…





O yargıda başta kendi, herkesin sınanması yakındır.





Başka türlü uyanmayacaklar!