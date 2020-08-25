Bir gün öldürülürsem bilin ki Tayyipçiler yaptı!

Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) faaliyetlerini eleştirdikten sonra, arabasının camına bırakılmış zarf içindeki tek kurşunla tehdit edilen boksör Ünsal Arık bu kez de telefonla ölüm tehdidi aldığını açıkladı.







Almanya'da ikamet eden ve Avrupa şampiyonluğu bulunan boksör Ünsal Arık, içinde kurşun olan bir zarfla tehdit edildiğini duyurmasının ardından şimdi de ölüm tehdidi aldığını yazdı.





"Okuyun arkadaşlar çünkü tedirginim." diyen Artık paylaşımında şunları kaydetti: "Evimin önünde kurşun bıraktığınız mesajı aldık. Telefon numaramı da bulmuşsunuz. Şimdi konuştuk tehdidi aldık. Ben Ünsal Arık yarın bir gün öldürülürsem bilin ki bunu Tayyipçiler yaptı. Çünkü arayan kişi belli."





"HAK, HUKUK VE ADALET İÇİN MÜCADELE VERİYORUM"





Arık daha önceki açıklamasında, “Evet, çok sık tehdit alıyorum. En çok da sosyal medya üzerinden. Ancak onları çok da fazla ciddiye almıyorum.” diyen Arık, “Hak, hukuk, adalet ve insan hakları için mücadele veriyorum. Bu sebeple korkum yok. Kimse beni parayla satın alamaz. Şerefimi ve namusumu sokakta bulmadım. Henüz şikâyet etmedim. Gözlerim sokaklarda, bekliyorum.” demişti.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arık hakkında “hakkında şarkı yaparak kendisini tehdit ettiği” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.





Arık, 2014 yılında üzerinde “Bu ülke Atatürk’ün, Tayyip’in değil” yazılı tişörtle ringe çıkmıştı.