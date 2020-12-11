Bir günde 100 milyar doları aştı

Airbnb Inc.'in hisseleri ilk işlem gününe fiyatının iki katının üzerinde başladı. Gelmiş geçmiş en yüksek bir günlük kazançlardan birini kaydeden konut kiralama şirketinin piyasa değeri 100 milyar doları aştı.







Şirketin hisseleri perşembe gününü yüzde 113 yükselişle 144,71 dolar seviyesinden kapattı. Halka arz fiyatı 68 dolar idi. Bu şaşırtıcı halka arzdan sadece 10 ay önce yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle seyahatler askıya alınmıştı.





Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hisse senedi piyasalarında yeni arzlara katılım yatırımcı tarafında aşırı iyimserlikle karşılanan bir hale dönüştü. Sadece 24 saat öncesinde borsada işlem görmeye başlayan diğer bir şirket DoorDash Inc.'in hisselerinde de güçlü bir yükseliş oldu.





Aşı haberleriyle birlikte salgın kısıtlamalarının gevşeyeceği beklentileri, yeniden güç kazanmaya hazırlanan şirketler tarafında perakende yatırımcının alımlarıyla karşılanıyor.





Airbnb'nin halka arzındaki astronomik yükselişe birçok piyasa uzmanı şüpheyle yaklaşsa da 2020'de yeni hisse satan şirketlerin yüzde 80'inin aksine Airbnb para kazanıyor. Konaklama şirketi son bilançosunda bugüne kadarki en kârlı çeyreğini açıkladı.





ŞİRKETİN GENEL MÜDÜRÜ DE NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ





Airbnb Genel Müdürü Brian Chesky, işlemler başlamadan önceki Bloomberg TV mülakatında, hisse senedinin 139 doların üzerinde açılabileceğini gösteren indikatörlere istinaden "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok onur duydum." dedi.





Airbnb dünyanın en büyük çevrim içi seyahat şirketi oldu. 86,5 milyar dolarlık piyasa değeri Booking Holdings Inc.'in 86,2 milyar dolarlık değerini aştı. Expedia Group Inc. ve TripAdvisor Inc.'i de gölgede bıraktı.





Ayrıca Airbnb'nin piyasa değeri en büyük dört halka açık otel zincirinin toplam değerinin de üzerinde.