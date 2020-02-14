Bir günde 121 can kaybı

Ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı bin 381'e ulaşırken, yeni tespit edilen vaka sayısı ise 5 bin 90'a çıktı.







Öte yandan salgın riski nedeniyle beş ülkenin limanlarını kapadığı bir yolcu gemisini Kamboçya kabul etti.





Son 24 saatte 121 can kaybı yaşandı





Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yeni can kayıplarının 116'sının Covid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleştiğini, başkent Pekin'de de üç kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.





Kamboçya kapılarını açtı





Öte yandan bin 455 yolcu ve 855 mürettebatı ile salgın nedeniyle beş ülkeden yanaşma izni alamayan yolcu gemisine Kamboçya 'yeşil ışık' yaktı. Gemide salgına 2 yüz kişinin yakalandığı sanılıyor. Kamboçya yönetimi bu hastalardan sadece ileri yaşta olanların karaya ayak basabileceğini açıkladı.





Sydney açıklarında bekletilen diğer bir yolcu gemisinde de Avustralyalı yetkililer tarafından yapılan tetkiklerin ardından bir kişinin solunum yolu sorunu yaşadığı tespit edildi. Fakat Avustralya Sağlık Bakanlığı bu kişinin salgından dolayı hastalandığını henüz onaylamadı.



