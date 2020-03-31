Ürkütücü: Bir günde 2 bin 704 yeni vak'a!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 46 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 2 bin 704 kişiye daha teşhis konulduğunu açıkladı.





Koronavirüs kaynaklı hayatını kaybeden kişi sayısı 214'e; vaka sayısı 13 bin 531'e yükseldi.







Son 24 saatte 15 bin 422 test sonuçlandı. Tedavisinin akabinde taburcu olan hasta sayısı ise 243 olarak kaydedildi.







Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "test sayımız düne oranla yüzde 25,2 arttı. Test merkezi sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vak'aların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım." ifadelerini kullandı.