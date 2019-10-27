Samanyolu Haber /Teknoloji / Bir günde 3 bin dolar birden yükseldi /27 Ekim 2019 17:43

Bir günde 3 bin dolar birden yükseldi

Kripto para birimleri içinde öne çıkan Bitcoin yine gün içi yükseliş rekoru kırdı. Bitcoin önceki gün 3 bin dolar birden değer kazandı.

SHABER3.COM

Kripto para birimi Bitcoin’de önceki gün yaşanan ciddi yükseliş Bitoin tarihinde 4'üncü büyük artışı olarak kaydedildi. 

Bu hareket 10 Mayıs 2011'den bu yana ise en büyük yükselişti. Bitcoin 9 bin 189 dolar civarında seyrediyor.

BITCOIN'İN MUCİDİ KİM?

Avustralyalı iş adamı Craig Wright, sanal parayı bulan kişi olduğunu ve uzun süredir Nakamoto lakabını kullandığını duyurdu.

Bitcoin’in önde gelen kullanıcıları ve sanal parayı geliştiren yazılımcılar da Craig Wright’ın Bitcoin’i bulan kişi olduğunu teyit ediyor.

Craig Wright kimliğini açıklarken, Bitcoin’in mucidi ait olduğu bilinen Bitcoinlere dair teknik verileri de paylaştı ve böylece sanal paranın mucidi olduğunu da ispatlamış oldu.

WRIGHT İLK BITCOIN TRANSFERİNİN BELGELERİNİ PAYLAŞTI

Kimliğini BBC, Economist ve GQ yayın kuruluşlarına eş zamanlı olarak açıklayan Wright, BBC’ye tarihte gerçekleşen ilk Bitcoin para transferine dair dijital belgeleri de gösterdi. 

Craig Wright, kimliğini açıklayarak Bitcoin’in mucidinin kim olduğu tartışmalarına bir son vermek istediğini ifade etti.
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