Bir günde 300 fabrika yalanı!

"Dev açılış" denilerek Gaziantep’te 300 fabrikanın açılışını yapan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyar liralık yatırımla hizmete giren fabrikalarda 45 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacağını iddia etmişti.





Erdoğan, "Dolaylı istihdamı da hesaba kattığımızda bu sayı 100 bini aşıyor. Tam kapasite üretime geçilmesiyle bu fabrikaların, Gaziantep’in ihracatına 1 milyar doların üzerinde katkı sağlaması bekleniyor." dedi.





Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinden 300 fabrikanın bulunduğu liste yayımlanınca "yeni fabrika" denilen şirketlerin aslında 10 yıllık, 15 yıllık hatta 45 yıllık işletmeler olduğu ortaya çıktı.





Erdoğan'ın yeni diye açtığı fabrikalardan biri yaklaşık 300 kişinin çalıştığı Çiltuğ Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş. 45 yıldır faaliyet gösteriyor.





Listede yeni yatırım yapmayan Şireci Tekstil de yer alıyor. 1997 yılında kurulan Şireci Tekstil 2’nci ve 3’üncü Organize Sanayi Bölgeleri’nde 4 fabrikası ile faaliyet gösteriyor.





GEÇEN YIL ABDULHAMİT GÜL VE SÜLEYMAN SOYLU AÇMIŞTI







300 fabrika listesinde yer alan "Barem Ambalaj" isimli firmanın ?2019 yılı kasım ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından açılışı yapılmıştı.





Barem Ambalaj’ın yeni yatırım yaptığı için listede yer aldığı belirtilse de Ticaret Sicil Gazetesi’nde firmanın yeni yatırım yaptığına dair resmi bir kayıt bulunmuyor.





TAŞINA FABRİ YENİ YATIRIM DİYE GÖSTERİLDİ





Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Tekstil Antep Şube Başkanı Mehmet Türkmen, Birgün'e verdiği mülakatta 100’den fazla fabrikanın aslında var olan firmalar olduğuna dikkati çekti.





Türkmen, “Listenin içerisinde 40 yıllık fabrikalar var. Örneğin 1’inci Organize Sanayi’de bulunan bir fabrika 5’inci Organize'ye taşınmış. Bunu yeni fabrika olarak göstermişler. Özellikle listede yer alan halı ve tekstil fabrikaları yılların fabrikalarıdır. 300 fabrika içinde konkordato ilan eden şirket bile var” ifadelerini kullandı.





Listede yer alan firma Gürel Çuval fabrikası. 2016 yılından bu yana fabrikada çalışan ve ismini vermek istemeyen bir işçi, “2017 yılında fabrika 5. Organize Sanayi Bölgesi’ne taşındı. Şuan yan tarafta bir inşaat var, fakat halihazırda faaliyete geçen yeni bir şey yok.” diye konuştu.





TİCARET SİCİL GAZETESİ'NDE KAYITLI DEĞİLLER





Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açıkladığı listede 3 adet firma olmayan gerçek kişi de bulunuyor. Listenin 2’nci ismi Abdülkadir Bozdoğan bir firma dahi değil, 178’inci sırada Mehmet Özdemir, 226’ncı sırada ise Recep Kemal Şirikoğlu isimleri göze çarpıyor.





Yine listede adı geçen Antepsan, kendi internet sitesine göre üretime 2003 yılında başlamış, son fabrikasını da 2018 yılında açmış.





Listedeki Köksan 1968 yılında kurulan bir şirket, kendi internet sitelerindeki bilgilere göre son olarak 2013 yılında fabrika açtı.





Aynı şekilde Biriz Ambalaj 2015 yılında son fabrikasını kurdu.