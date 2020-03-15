Bir günde 368 kişi öldü!

Karantina altındaki İtalya'da bugün 368 kişi daha Koronavirüs salgınında hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi.







Ülkede, üç hafta önce patlak veren Kovid-19 salgınında can kaybı artıyor. Şu ana kadar Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 1.809 oldu.





Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başşehir Roma’da düzenlediği günlük basın toplantısında ülke genelindeki Kovid-19 vak'alarına dair son durumu paylaştı.





VAK'A SAYISI 24 BİN 747





Koronavirüs vak'a sayısının 20 bin 603’e çıktığını belirten Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 24 bin 747 olduğunu bildirdi.





Dün 1.966 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısına 369 kişinin daha eklendiğini vurgulayan Borrelli, toplam sayısının 2 bin 335’e ulaştığını duyurdu.







Turizm, tasarım ve sanat ülkesi İtalya'da Koronavirüs karantinası sebebiyle sokaklar bomboş.





Borrelli’nin bugün açıkladığı ölü sayısı 21 Şubat’tan beri devam eden Koronavirüs acil durumunda "bir günde kaydedilen en yüksek sayı" oldu.





Borelli, vatandaşlara "Sadece iş, tıbbi yardım ve gıda alışverişi için dışarı çıkmaları" tavsiyesinde bulundu.





Diğer Avrupa ülkeleri de İtalya’nın uyguladığı yöntemleri hayata geçiriyor





DİĞER ÜLKELER DE BENZER TEDBİRLER ALIYOR





Yüksek Sağlık Kurulu (ISS) Başkanı Silvio Brusaferro, Kovid-19’dan etkilenen diğer Avrupa ülkelerinin de virüsle mücadelede İtalya’nın uyguladığı yöntemleri hayata geçirdiğine vurgu yaptı.





Başbakan Giuseppe Conte'nin salgından en fazla etkilenen Lombardiya Bölgesi'ne yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranında sınıra yaklaşılması sebebiyle ayrı önem verdiği belirtildi.