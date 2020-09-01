Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir günde 40 milyar TL zenginleştik /01 Eylül 2020 14:48

Bir günde 40 milyar TL zenginleştik

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan7ın özel kalem müdiresi Elif Esen'in eşi Muhammet Cahit Şirin'in başkanlık koltuğunda oturduğu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hükûmetin "uçuyoruz" algısına hizmet etmekte gecikmedi. TÜİK milli gelir rakamlarında değişiklik yaptı. 2019 için milli gelir rakamı bir gecede 39,8 milyar TL arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Dış Ticaret İstatistikleri (Özel Dış Ticaret sisteminden Genel Dış Ticaret sistemine geçiş), Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri (UHTİ) ve Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nde (ÖDİ) revizyona gitti.

Revizyon sonucunda tüm yıllarda milli gelir rakamları arttı. 2019 yılı için daha önce açıklanan milli gelir 4 trilyon 280 milyar 381 milyon TL’den 4 trilyon 320 milyar 191 milyon TL'ye çıktı. 

Böylece 2019 milli geliri 39 milyar 810 milyon TL artmış oldu. 2019 ekonomik büyüme rakamı ise yüzde 0,9 olarak kaldı.

TÜİK HESABI DEĞİŞTİRDİ

TÜİK 2018 yılı verilerinde de güncelleme yaptı. 2018 milli gelir rakamı revizyon sonucu 33,9 milyar TL yükselirken, büyüme oranı da yüzde 2,8’den yüzde 3,0’a yükseldi.

Dolar cinsinden milli gelir önceki seride 2019 yılı için 754 milyar dolarken, yeni seride 761 milyar dolara yükseldi. Eski seride 9 bin 127 dolar olan 2019 yılı kişi başı milli gelir de yeni seride 9 bin 213 dolar oldu.

Haziran 2020 itibarıyla milli gelir ise 4 trilyon 481 milyar 603 milyon TL oldu. Dolar cinsinden milli gelir ise 742,9 milyar dolar, kişi başı milli gelirse 8 bin 934 dolara geriledi.
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