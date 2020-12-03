Bir günde 5 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Covid-19 nedeniyle bir günde 5 sağlık çalışanı daha yaşamını yitirdi. Her geçen gün artan ölümlerle ilgili İstanbul Tabip Odası’ndan açıklama geldi.







Açıklamada, “Artık yeter. Ölümleri durdurmak için tam kapanma şart” çağrısında bulundu.





3 Aralık Perşembe Günü Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları, Dr. Ahmet Oğuz Tezcanlı, Dr. Mehmet Karakum, Dr. Ahmet Zare, Dr. Mustafa Selek ve Dr. Rıza Ferruh İlter için 4 Aralık Cuma saat 12.30’da Mecidiyeköy Özel Çevre Hastanesi önünde saygı duruşu yapılacağı duyuruldu.





TTB’DEN DE AÇIKLAMA GELDİ





Türk Tabipleri Birliği (TTB), DE sabah saatlerinde dört hekimin yaşamını yitirdiğini, ilerleyen saatlerde alınan haberle kaybedilen hekimlerin beşe yükseldiğini duyurdu.





TTB'den yapılan açıklamada “Bu sabah dört hekim arkadaşımızın ölüm haberi ile güne başladık, dediğimiz paylaşımı göndermemizle beşinci vefat haberini de aldık. Her geçen gün, her geçen dakika ölüyoruz!” denildi. Covid-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi çağrısını yineledi.





Ardından, “Sağlık çalışanları pandemi sürecinde en ön saflarda, risk altında, dinlenmeksizin çalışırken bir güvence dahi verilmeyecek mi? Cevabı elbette iktidarda” paylaşımı yapıldı.



