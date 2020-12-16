Bir günde 6'sı doktor 11 sağlıkçı corona'dan hayatını kaybetti

Türk Tabipler Birliği (TTB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir günde 11 sağlık çalışanının koronavirüsten dolayı hayatı kaybettiği duyuruldu.





Yapılan açıklamada Nevşehir’de görev yapan Eczacı Mustafa Kocatmaz, Samsun’da görev yapan Eczacı Zeki Gül, Bursa’da işyeri hekimi olarak çalışan Dr. Cumhur Toker, Adana Ceyhan İlçe Devlet Hastanesi’nde görev yapan Ebe Elif Özer, Ankara’da özel bir hastanede çalışan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Ali Ayvalık, Antalya’da özel bir klinikte çalışan Dişhekimi Ragıp Hazar, Isparta Şehir Hastanesi’nde görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Serdal Gül, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden emekli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Güngör Nişli, Abdurrahman Ürkmez ve Dr. Nezih Aydoğan’ın salgından ötürü hayatını kaybettiği kaydedildi.





‘Ankara’da günlük vaka sayısı 2 bin: Sağlık çalışanları istifa ediyor’



Ankara’da Covid-19 günlük vaka sayısının 2 bin civarında olduğunu belirten SES Ankara Şubesi, “Sağlık çalışanları, bakanlığın işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygulamaması sonucu istifa ve emeklilik haklarını kullanarak görevden çekilmeyi tercih ediyor” demişti.



