Samanyolu Haber /Sağlık / Bir günde 6'sı doktor 11 sağlıkçı corona'dan hayatını kaybetti /16 Aralık 2020 10:49

Bir günde 6'sı doktor 11 sağlıkçı corona'dan hayatını kaybetti

TTB, bir günde 11 sağlık çalışanın koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Türk Tabipler Birliği (TTB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir günde 11 sağlık çalışanının koronavirüsten dolayı hayatı kaybettiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada Nevşehir’de görev yapan Eczacı Mustafa Kocatmaz, Samsun’da görev yapan Eczacı Zeki Gül, Bursa’da işyeri hekimi olarak çalışan Dr. Cumhur Toker, Adana Ceyhan İlçe Devlet Hastanesi’nde görev yapan Ebe Elif Özer, Ankara’da özel bir hastanede çalışan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Ali Ayvalık, Antalya’da özel bir klinikte çalışan Dişhekimi Ragıp Hazar, Isparta Şehir Hastanesi’nde görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Serdal Gül, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden emekli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Güngör Nişli, Abdurrahman Ürkmez ve Dr. Nezih Aydoğan’ın salgından ötürü hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ankara’da günlük vaka sayısı 2 bin: Sağlık çalışanları istifa ediyor’
 
Ankara’da Covid-19 günlük vaka sayısının 2 bin civarında olduğunu belirten SES Ankara Şubesi, “Sağlık çalışanları, bakanlığın işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygulamaması sonucu istifa ve emeklilik haklarını kullanarak görevden çekilmeyi tercih ediyor” demişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir günde 6'sı doktor 11 sağlıkçı corona'dan hayatını... Sonraki Haber >>

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı

Belediye 1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alındı

Belediye 1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alındı

48 Saatte, çalışan bir otoyolun altına tünel yaptılar

48 Saatte, çalışan bir otoyolun altına tünel yaptılar

Yandaş coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer, Kudüs'ten çıkarız

Yandaş coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer, Kudüs'ten çıkarız

'Millet kuru ekmek yiyor' sözüne AKP'li vekil 'o zaman aç değiller' cevabı verdi

'Millet kuru ekmek yiyor' sözüne AKP'li vekil 'o zaman aç değiller' cevabı verdi

'Hidayet Bey çıkacak , yine Beraber çalışacağız'

'Hidayet Bey çıkacak , yine Beraber çalışacağız'

Kolanın Covid-19 testi pozitif!

Kolanın Covid-19 testi pozitif!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:08:02