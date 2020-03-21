Samanyolu Haber /Dünya / Bir günde 793 kişi öldü! /21 Mart 2020 20:30

Bir günde 793 kişi öldü!

Koronavirüs salgınında en fazla can kaybı veren İtalya'da son 24 saatte 793 kişi hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. 

Virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bine yaklaştı. 

12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 11 bin 554'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 277 bin 312’e yükseldi. 

Şu ana kadar 91 bin 994 kişi tedavi edildi. Son 24 saatte 1.368 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 911 kişiye daha Koronavirüs teşhisi konuldu.

İTALYA'DA VAK'A SAYISI 47 BİN 21'E YÜKSELDİ

Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’da vak'aların yükselmesine sebep oldu. 

İtalya’da virüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 21 Mart itibarıyla 4 bin 825’e yükselirken; vak'a sayısı da arttı. 

İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı Çin’i geçti.

21 Mart itibarıyla dünyadaki koronavirüs vakalarının takip edildiği worldometers sitesine göre toplam vak'a sayısı 288 bine yükseldi. 

Can kaybı ise 12 bine yaklaştı.
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