Samanyolu Haber /Gündem / Bir günde 8 milyon TL harcayan Saray, çalışanlarını aç bırakıyormuş! /13 Kasım 2021 11:22

Bir günde 8 milyon TL harcayan Saray, çalışanlarını aç bırakıyormuş!

AKP Milletvekili İbrahim Aydemir, ekonomik problemler ve Saray'ın harcamaları tartışılırken tartışmalı sözlere imza attı. AKP'li vekil, "İnanın ki benim bildiğim ‘saray’ dediğiniz Külliye’de çalışıp da aç sabah edenleri ben biliyorum" açıklamasında bulundu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde konuşan AKP Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda çalışanların çoğunlukla "aç kaldıklarını" söyledi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in aktardıklarına göre Aydemir, şunları belirtti:

“Burada emek veren kadroları ben biliyorum. Saray kavramı kullanılıyor, çalışma şartlarına gidin bakın. Samimi söylüyorum, o kafanızda oluşturduğunuz o saray gibi kâşane yok oralarda. Birçoğu sabahlara kadar çalışıyorlar ve inanın ki benim bildiğim ‘saray’ dediğiniz Külliye’de çalışıp da aç sabah edenleri ben biliyorum.”

BİR GÜNDE 8 MİLYON HARCIYOR

Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu’na göre, 2020 yılında AKP’li Cumhurbaşkanı, tek başına 2 milyar 896 milyon 174 bin 350 TL harcamıştı. Saray’ın bir günde harcadığı tutar, 7.9 milyon TL’yi geride bırakmıştı.  
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