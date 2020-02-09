Bir günde 86 kişi öldü

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölenlerin sayısı 723'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 34 bin 546'ya çıktı.





Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre etkisini giderek virüsten etkilenenler arasında 6 bin 101 kişinin durumu ağır.





Son 24 saatte 86 kişi hayatını kaybederken, salgının başladığı günden bu yana bir gün içinde en fazla ölüm gerçekleşmiş oldu.





189 BİN KİŞİ MÜŞAHEDE ALTINDA





Koronavirüs taşıyan kişilerle temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahede alnına alınanların sayası 189 bin 660'a ulaştı.





Çin ana karasının dışında vak'a sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 26, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak kaydedildi.





Bugüne kadar can kayıplarının 699'u koronavirüsün merkez üssü olan Hubey eyaletinde olurken, diğer eyaletlerden Hınan'da 4 Heylongciang'da 5, Haynan'da 2, Guicou, Gansu, Cilin, Hıbey, Sıçuan, Guangdong eyaletlerinde 1'er kişi hayatını kaybetti.







Ayrıca merkeze doğrudan bağlı şehirler Pekin ve Çongçing'de 2'şer, Şanghay ve Tiencin'de birer kişi hayatını kaybetti.





PEKİN'DE MASKE TAKMAYANA GÖZALTI





Pekin Belediyesi'nden yapılan açıklamada otel, restoran, süpermarket, eğlence alanları, toplu taşıma ve benzeri yerlerde maske takılması gerektiği bildirildi.





Maske takmayı reddeden kişilere önce gerekli uyarıların yapılacağı belirtilen açıklamada, maske takmayanların gözaltına alınabileceği vurgulandı.





Hubey eyaletindeki ihtiyaç sebebiyle sağlık şirketleri maske dahil üretimlerinin büyük çoğunluğunu bu eyalete yönlendiriyor.





Halihazırda Pekin gibi büyük şehirlerde maske satan eczanelerde stoklar yetersiz kalıyor. Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehirde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.



