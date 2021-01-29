Bir günde yüzde 810 arttı!

Kripto para piyasalarının yeni birimlerinden Dogecoin bir günde yüzde 812 değer artışı ile 9 milyar 394 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşarak 7'nci sıraya yerleşti.





Kripto para piyasalarından Robinhood, fiyatı 0,07 dolara yükselen Dogecoin'deki çok hızlı artış sebebiyle birimin platformdaki işlemlerini durdurduğunu kaydetti.





Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saat içinde 30 bin 921 dolar ve 34 bin 320 dolar arasında dalgalandıktan sonra 33 bin dolar sınırına döndü.





BITCOIN 2021'İN İLK GÜNLERİNDE 41 BİN DOLARI AŞTI





Bitcoin, geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak'ta 41 bin 946 dolar ile tüm zamanların zirvesini gördü.





Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5,67 artışla 32 bin 921 dolara yükselirken, haftalık kazancı da yüzde 9,61 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 40 milyar dolarlık artışla 580 milyar dolardan 620 milyar dolara yükseldi.





Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 25 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.





Toplam 8 bin 351 kripto para biriminin işlem gördüğü 32 bin 509 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 63,4'ünü Bitcoin teşkil ediyor.



