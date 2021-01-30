Para yok, bir günlük erzakları kaldı!

Yaklaşık 3 ay önce, Sırbistan ordusuna ait askeri lojman inşaatında çalışmak için Sırbistan'ın Kivaljevo şehrine giden işçilerin hayatı kâbusa döndü.







25'i İzmir'den toplam 63 Türkiyeli işçi, bağlı oldukları firmanın paralarını ödememesi nedeniyle mahsur kaldı. Sadece 1 günlük erzakları kaldığını ve pazartesi günü de kaldıkları otelden atılacaklarını belirten işçiler, kendilerini buraya getiren İzmir merkezli HH Plan Medya Basın Tanıtım ve Organizasyon şirketine tepki gösterdi.





Mağduriyetlerini ANKA’ya aktaran işçiler, ana firmanın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İzmir İl Başkanlığı'nın eski danışmanı Halis Hayırlı'ya ait HH Plan Medya Basın Tanıtım ve Organizasyon isimli taşeron şirkete ödemeyi yaptığını, ancak taşeron firmanın kendilerine bunu iletmediğini söyledi.





Sırbistan'daki Türk Büyükelçiliği yetkililerinin kendilerine yardım etmediğini kaydeden işçiler, "Bir an önce ülkemize dönmek istiyoruz. Devletimiz bize yardım etsin." dedi.





ANA FİRMA, PLAN MEDYA'YA MAAŞLARI ÖDEMİŞ





Erzurum'dan 3 ay önce Sırbistan'a geldiğini anlatan işçi Emrah Aydın, "Aramızda 3 aylık, 2 aylık, 1 aylık işçiler var. Kimse parasını alamadı. Ana firma olan Key Yapı ve Global Yapı'nın yetkilileriyle görüştük. Onlar, paralarımızın tamamını Plan Medya'ya yatırmışlar. Bunu belgelendirebiliyorlar. Ancak Plan Medya bize yatırmamış. Ana firmalar, 'ödediğimiz parayı niye bir daha ödeyelim' diyor. Plan Medya'dan ise kesinlikle bir muhatap bulamıyoruz. Halis Hayırlı telefonlarımıza çıkmıyor." dedi.





"BELGRAD'A GELİN DEVLET BİLETİNİZİ ALSIN"





Sırbistan'daki Türkiye Büyükelçiliği'nden yetkililerin de yanlarına geldiğini belirten Aydın, "Büyükelçilik yetkilileri Halis Hayırlı ile görüşmüş. Sıkıntılı olduğunu söylemiş. Şu anda üzüntüden hastanede yattığını anlatmış. Ama biz burada mağduruz, mahsur kaldık." diye konuştu.





Türkiye büyükelçilik yetkililerinin "Eve dönmek isteyenler buradan Belgrad'a gelip devlete borçlanmalı. Biletini alıp gittikten sonra devlete borçlarını ödeyebilirler." dediğini aktaran işçi Aydın, "Bizde de var kabahat. Hiçbir şey imzalamadan buralara geldik. Bizi mağdur eden firmaya dava açacağız. Tek isteğimiz bir an önce ülkemize dönmek." ifadelerini kullandı.





İşçilerin ulaştığı İzmirli avukat Sema Ayatar da her türlü hukuki desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.





AKP'NİN ORGANİZASYONLARINDA İMZASI VAR

Diğer yandan, işçilerin tepki gösterdiği taşeron firma HH Plan Medya Basın Tanıtım ve Organizasyon'un internet sitesindeki detaylar ise dikkati çekti. AKP İzmir İl Başkanlığı'nın da eski basın danışmanı olan Halis Hayırlı'ya ait şirketin "markalarımız" bölümünde, AKP ve İzmir Valiliği'nin yanı sıra 17- 25 Aralık'tan sonra el konulan Orkide Yağları ve Kavuklar Grup da yer aldı. Kayyım döneminde Orkide Yağları ve Kavuklar Grup'un basın işlerini yürüten Hayırlı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir miting ve organizasyonları ile Binali Yıldırım ve eski bakan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Nihat Zeybekçi'nin seçim çalışmalarında da imzası vardı.





