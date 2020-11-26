Samanyolu Haber /Gündem / Bir Günlük Oturmayı ‘Telafi Etmek’ İçin Ne Kadar Egzersiz Yapmanız Gerekiyor? /26 Kasım 2020 17:31

Bir Günlük Oturmayı ‘Telafi Etmek’ İçin Ne Kadar Egzersiz Yapmanız Gerekiyor?

Bir Günlük Oturmayı ‘Telafi Etmek’ İçin Ne Kadar Egzersiz Yapmanız Gerekiyor?

SHABER3.COM

Saatlerce oturmanın iyi bir şey olmadığını biliyoruz. Peki masa başında geçirilen bir günün sağlık üzerindeki olumsuz etkisine karşı koymak için ne kadar egzersiz yapmak gerekiyor? Yapılan yeni bir çalışma, günde 30-40 dakika terlemenin iş göreceğini öne sürüyor.

Araştırmaya göre her gün 40 dakikaya kadar yapılan “orta yoğunluktan kuvvetli yoğunluğa kadar fiziksel faaliyet”, 10 saat hareketsiz şekilde oturmayı hemen hemen dengeliyor; ancak herhangi bir miktar egzersiz ve hatta sadece ayakta durmak bile bir dereceye kadar fayda sağlıyor.

Bu veriler, dört farklı ülkede yaşayan ve bir çeşit hareket takip cihazı takan toplamda 44.370 kişinin yer aldığı dokuz çalışmanın meta analizine dayanıyor.


Analizde, ölüm tehlikesinin daha hareketsiz yaşam tarzı olanlarda yükseliş gösterirken; orta seviyeden kuvvetli seviyeye kadar değişen yoğunlukta fiziksel faaliyet sergileyenlerde ise azalma gösterdiği bulunmuş.

“Orta dereceden yoğun dereceye kadar 30-40 dakika civarı fiziksel faaliyet gösteren faal bireylerde, oturmakla geçirilen fazla süre ile ölüm tehlikesi arasındaki ilişki; kısa süre oturan kişilere göre kayda değer miktarda fark teşkil etmiyor” diye yazıyor araştırmacılar makalelerinde.
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