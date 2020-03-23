Samanyolu Haber /Gündem / Bir hâkimin Koronavirüs testi pozitif çıktı; İstanbul Adliyesi karantina altına alındı /23 Mart 2020 12:58

Bir hâkimin Koronavirüs testi pozitif çıktı; İstanbul Adliyesi karantina altına alındı

İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda bir Mahkeme kalemi kapatıldı ve Adliye tekrar dezenfekte ediliyor

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İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda, 17. Ağır Ceza Mahkemesi karantinaya alındı. Mahkemede görev yapan bir hâkimin ilk kısa Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan bir hâkimin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ilk kısa testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli hâkimler ve mahkeme personeli karantinaya alındı. Mahkeme kalemi kapatıldı ve dezenfekte ediliyor.

Geçen hafta da 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bir hâkimin eşinde Koronavirüs çıkmasının ardından mahkeme kapatılmış ve mahkeme personeli tedavi altına alınmıştı.
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