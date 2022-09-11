Samanyolu Haber /Gündem / Bir haftada 3 bin 38 göçmen sınır dışı edildi /11 Eylül 2022 14:31

Bir haftada 3 bin 38 göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 2-8 Eylül tarihlerinde ülke genelinde 3 bin 38 göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

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Başkanlığın sosyal medya hesabında yapılan videolu paylaşımda, sınırda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada 4 bin 352, yılbaşından bu yana ise 209 bin 318 göçmenin ülkeye girişinin engellendiği belirtildi.

Aynı tarihler arasında, yasadışı yollardan ülkeye giren 1683'ü Afganistan, 236'sı Pakistan ve 2 bin 923'ü diğer uyruklardan olmak üzere 4 bin 842 göçmenin güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalandığı ifade edildi.

Son bir haftada, 1492'si Afganistan, 448'i Pakistan ve 1098'i diğer uyruklardan olmak üzere toplam 3 bin 38 göçmen sınır dışı edildiği açıklandı.

Açıklamada, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen göçmen sayısının 78 bin 716'ya ulaştığı kaydedildi.
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