Bir haftada 3 bin 38 göçmen sınır dışı edildi

Başkanlığın sosyal medya hesabında yapılan videolu paylaşımda, sınırda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada 4 bin 352, yılbaşından bu yana ise 209 bin 318 göçmenin ülkeye girişinin engellendiği belirtildi.







Aynı tarihler arasında, yasadışı yollardan ülkeye giren 1683'ü Afganistan, 236'sı Pakistan ve 2 bin 923'ü diğer uyruklardan olmak üzere 4 bin 842 göçmenin güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalandığı ifade edildi.





Son bir haftada, 1492'si Afganistan, 448'i Pakistan ve 1098'i diğer uyruklardan olmak üzere toplam 3 bin 38 göçmen sınır dışı edildiği açıklandı.





Açıklamada, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen göçmen sayısının 78 bin 716'ya ulaştığı kaydedildi.

