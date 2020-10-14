Bir haftada 45 ölü, 29 tutuklama!

Sahte içkiden ölümlerin ardından birçok ilde düzenlenen operasyonlarda tonlarca sahte içki ve etil alkole el konuldu. İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Balıkesir ve Bursa'da ise çok sayıda kişi gözaltına alındı.







18 kişinin öldüğü, 34 kişinin de tedavisinin sürdüğü İzmir'de tutuklu sayısı 14'e yükseldi. İstanbul'da 7 kişi tutuklandı.





2 kişinin öldüğü Muğla'da 3 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Balıkesir'de gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı. Mersin'de de 3 kişi cezaevine gönderildi.





Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1, Kocaeli'de 2 Çanakkale'de ise 5 kişi gözaltına alındı. Sahte içkiden dolayı ölenlerin sayısı 45'e yükselirken, sayının artmasından endişe ediliyor.