Samanyolu Haber /Dünya / Bir haftada 500 bin kişi! /30 Ekim 2020 10:36

Bir haftada 500 bin kişi!

ABD'de son 1 hafta içinde 500 binden fazla yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmesiyle 'haftalık rekor' sayıya ulaşıldığı bildirildi.

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ABD'de Kovid-19 İzleme Projesi'nin paylaştığı verilere göre son 1 hafta içerisinde 500 binden fazla vaka tespit edildi.

Bu sayı, ülke için yeni bir 'haftalık rekor' olarak saptanırken, 25 eyalette son 2 hafta içerisinde rekor sayıda pozitif vaka tespit edildi.

Bununla birlikte şu anda Wisconsin, Kuzey Dakota ve Güney Dakota salgının yeni dalgasından en kötü etkilenen üç eyalet olarak öne çıkıyor.

Kovid-19 İzleme Projesi, yaptığı açıklamada henüz hiçbir eyaletin 'pik noktasına' ulaşmadığı ve vakaların düştüğü yönünde herhangi bir işaretin de olmadığını belirtti.

ABD'de, geçen hafta günde ortalama 70 binden fazla vaka tespit edilmişti ve bazı eyaletlerdeki hastanelerin doluluk oranında sınıra yaklaşıldığı bilgisi veriliyor.

Verilere göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı hastaneye yatış sayısı, ay başında yaklaşık 30 binken şimdi ortalama 43 bine yükseldi. Kovid-19 İzleme Projesi, sayılarda artış yaşanmasına rağmen, ilkbahar ve yaz aylarında hastaneye yatışların 60 bin kadar olduğunu hatırlattı.

Kış aylarına yaklaşılması ve insanların daha fazla iç mekanlardan toplanmaya başlaması nedeniyle vakalarda daha çok artış yaşanacağı düşünülüyor.
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