Bir haftada 6,5 milyar dolar! Kim alıyor bu dövizleri?

Dünya Gazetesi’nin haberine göre vatandaşların dövize ilgisi her geçen hafta artarak devam ediyor. Temmuz ayı boyunca rekor seviyelerini sürekli olarak güncelleyen yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarındaki tutarlar geçtiğimiz hafta itibarıyla 219 milyar 506 milyon dolara yükseldi. Bu tutarlar bir önceki haftaya göre 6 milyar 586 milyon dolarlık artış anlamına geliyor.







220 milyar dolara dayanan döviz mevduat hesaplarının, 136 milyar dolarını gerçek kişilerin hesapları oluştururken şirket hesaplarının büyüklüğü ise 83 milyar 505 milyon dolara yükseldi.





'Euro hesapların dolar cinsinden karşılığı ise 63 milyar 404 milyon'





Döviz türü bakımından incelendiğinde ise 119 milyar 564 milyon dolarlık kısmını ABD Doları hesaplar oluştururken, euro hesapların dolar cinsinden karşılığı ise 63 milyar 404 milyon dolar oldu.





Geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya ABD doları hesaplardaki artış 1 milyar 101 milyon dolar olurken euro hesapların dolar karşılığındaki artış ise 1 milyar 112 milyon dolar olarak açıklandı. Diğer döviz cinslerinden hesaplarda kayda değer bir değişim olmazken toplam tutar 3 milyar 952 milyon dolar oldu.





Kıymetli maden hesapların döviz karşılığı ise 28 milyar 208 milyon dolardan 32 milyar 586 milyon dolara çıktı. Böylece bir önceki haftaya göre kıymetli maden hesaplarındaki artış 4 milyar 378 milyon dolar alarak kayıtlara geçti.