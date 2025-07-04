Bir haftada 624 yangın çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklama yaptı. Yumaklı, dün akşam yaptığı açıklamada "Bu yılın 6 ayında bin 305'i ormanlık alanda, bin 739'u da orman dışında olmak üzere toplam 3 bin 44 adet yangın çıktı. Yaklaşık yangınların 624'ü sadece son bir haftada çıktı. 624 yangının 621 tanesini kontrol altına aldık" dedi.





DW Türkçe'nin haberine göre perşembe günü itibarıyla dokuz büyük yangınla mücadele ettiklerini belirten Bakan Yumaklı, altısının kontrol altına alındığını söyledi, "Antalya, Mersin, Kırklareli, İstanbul-Silivri, Adana-Ceyhan, Uşak-Eşme bu yangınlar kontrol altına alınmıştır" diye konuştu.





Yumaklı, İzmir Çeşme'de Çarşamba akşama doğru başlayan yangının enerjisinin düşürüldüğünü belirtti.





Çeşme'de devam eden yangın dün öğleden sonra Urla'nın Zeytineli Mahallesi'ne ilerledi. Zeytineli Mahallesi, tedbiren tahliye edildi. Bölgede daha önce de üç mahalle boşaltılmıştı.





Öte yandan dumandan dolayı görüş mesafesi düşmesi nedeniyle dün çevre yolunun bir bölümü kapatıldı. Urla'dan Çeşme'ye giden trafik akışı Zeytinler gişelerden itibaren, Çeşme'den Urla'ya giden trafik akışı ise Alaçatı gişelerden itibaren kapatıldı.





Ödemiş'te iki kişi hayatını kaybetti

İzmir Ödemiş'te Çarşamba gecesi başlayan yangına müdahale sürüyor. Rüzgarın yangında olumsuz etkisine işaret eden Bakan Yumaklı, Ödemiş'te rüzgarın saatte 100 kilometreye ulaştığını, şiddetli rüzgarın hız kesmediğini söyledi.





Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde çıkan yangında alevlerin tehdit ettiği Yeniköy Mahallesinde oturanların da tahliyesine karar verildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılımını sürdüren yangınla ilgili daha önce de Demirciyanığı mevkisi, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tahliye edilmişti. Böylece bölgede tedbir amacıyla boşaltılan mahalle sayısı dörde ulaştı.





Ödemiş'teki yangında 81 yaşında bir vatandaş ile yangına müdahale ekibinden bir görevli hayatını kaybetti, bir personel ise yaralandı.





Buca'daki yangın fabrikadaki kaynak işleminden çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında Zafer Mahallesi yakınlarında çıkıp, Gaziemir ilçesinin Kısık Mahallesi'ne de sıçrayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangın sürüyor. Yangında bölgede gökyüzünü duman sararken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı öğrenildi. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahaleye ise sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.





Bakan Yumaklı, Buca'da çıkan yangının fabrikadaki kaynak işleminden kaynaklandığı belirterek, "Buca'da sanki biz hiç uyarmamışız, ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmamışız gibi bir fabrikadaki kaynak makinesinden çıkan kıvılcım çöplere, çöplerden de ormana sıçradı" dedi.





GDZ Elektrik: Yangınlar elektrik hatlarından çıkmadı

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme, Seferihisar, Ödemiş ve Foça'daki yangınların elektrik hatlarından kaynaklı olduğunu açıklamıştı. Bölgenin elektrik dağıtım altyapı işletmecisi GDZ Elektrik Dağıtım ise Vali Elban'ın açıklamasını reddetti. GDZ Elektrik dün yaptığı açıklamada, "Sahada gerçekleştirilen ilk değerlendirmelere göre bölgemizdeki yangınların elektrik hatlarından çıktığına dair somut bir bulgu bulunmamaktadır" dedi.





GDZ Elektrik tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaz aylarında yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar gibi faktörlerin yangın riskini artırdığına dikkat çekilerek, bu durumun son yıllarda küresel ölçekte artış gösteren hava koşullarındaki ciddi değişimin bir sonucu olduğu belirtildi.





GDZ Elektrik yangınların sebebine ilişkin olarak "Son bir haftada ülkemizde ve komşu ülkelerde havanın aşırı ısınması ve nem oranının aşırı düşmesi nedeniyle yüzlerce orman yangını çıkmıştır" ifadesini kullandı.