Samanyolu Haber /Gündem / Bir haftada hem kaymakam hem kayyım oldu /23 Kasım 2024 14:52

Bir haftada hem kaymakam hem kayyım oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine kayyım olarak atanan Hüseyin Şamil Sözen bir hafta önce de Ovacık Kaymakamlığı'na atanmıştı.

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İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine kayyım olarak atanan Hüseyin Şamil Sözen göreve başladı. Sözen, 2 Kasım'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ovacık Kaymakamlığı'na atanmış 18 Kasım’da ise göreve başladığı öğrenildi.

Esenyurt, Mardin, Batman ve Urfa'nın ilçesi Halfeti'nin ardından Dersim ve ilçesi Ovacık'a da kayyım atandı. Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "terör örgütüne üye olma" suçundan açılan davanın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

7 GÜNDE HEM KAYMAKAM HEM KAYYIM OLDU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görevden alınan DEM Partili Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanvekilliği görevine getirildi.

CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atandı. Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Sarıgül’ün yerine kayyım olarak atanan Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen belediyeye giderek başkanvekilliği görevine başladı. Öte yandan Hüseyin Şamil Sözen, 2 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Kararları ile Ovacık Kaymakamlığı'na atanmıştı. Ataması yapıldıktan sonra Sözen, 18 Kasım'da göreve başladı.
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