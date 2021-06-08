Bir haftadır gözaltında tutulan 14 kadın öğrenci serbest bırakıldı

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1 Haziran 2021 salı günü yaptığı baskınlarla gözaltına alınan üniversiteli 14 kadın öğrenci 7 gündür Ankara Emniyeti’nde gözaltında tutuluyordu. Mahkeme çıkarılan öğrencilerin akşam saatlerinde serbest bırakıldı.
Üniversitede okuyan öğrencilere psikolojik baskı yapıldığı, ‘devlete yardımcı’ olmazlarsa 14 gün daha Emniyet’te tutulacaklarını dair tehdit edildikleri öğrenilmişti.
Koronavirüs nedeniyle aylardır online olarak derslere katılan öğrencilerden bazıların çevre illerden alınarak Ankara’ya getirilmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen Hizmet Hareketi soruşturmasında, üniversiteler bünyesindeki ‘güncel öğrenci yapılanması’ içerisinde faaliyette bulundukları iddia edilen 14 öğrenci hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ankara TEM Şube Müdürlüğü 1 Haziran’da yaptığı baskınlarla öğrencileri gözaltına almıştı.