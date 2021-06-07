Bir haftadır gözaltında tutulan 14 öğrenci hâkim karşısına çıkıyor

Cadı avına dönen Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 14 kadın öğrenci 1 Haziran tarihinde gözaltına alınmıştı. ‘Devlete yardımcı ol’ denilerek itirafçılık baskısına maruz kalan öğrenciler bugün hakim karşısına çıkacak. Öğrencilerin, üniversitede olması nedeniyle final haftasında derslerine çalışamadıkları da öğrenildi.







Ankara Emniyeti’nde günlerdir tutulan öğrencilerin ‘yeni öğrenci yapılanması’ gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydediliyor.





Konuyu MSTV TV’de gündeme getiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da “Şu anda Ankara’da gözaltında olan 14 kadın üniversitesi öğrencisinin durumlarını takip ediyorum. Zalimliklerinize yenisini eklemenize müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.





“KÖTÜ MUAMELE İDDİALARI VAR”





Tanrıkulu şöyle konuştu: “Gelen bilgiler korkunç gerçekten. Süreleri sürekli uzatılıyor. Hepsi öğrenci, kaçma şüpheleri yok. Ama zalimlik olsun diye içeride tutmaya devam ediliyorlar. Ankara’da takip edeceğim. Onlarla ilgili de kötü muamele iddiaları var, onların da tümünü takip edeceğim.”