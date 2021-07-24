Bir hakim'in Bylock'tan tutuklanmasını ilginç hikayesi

Kırşehir’de, 39 tutuklu sanığın yargılandığı davada Bylock’la ilgili toplu tutuklanan polisleri tahliye etmeye hazırlanan mahkeme başkanının, savcı tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı.





Advocates Of Silenced Turkey’in 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hazırladığı ‘Yargıya Darbe’ başlıklı rapor Bylock kumpasını gözler önüne serdi. Rapora göre, Kırşehir’de yaşanan olay şöyle gerçekleşti: Duruşmada “Dayanamıyorum, hepsini serbest bırakacağım” diyen mahkeme başkanı Fatih Mehmet Aksoy’un duruşma savcısı tarafından “İki saat sonra seni Bylock’çu yaparım” denilerek tehdit etti. Hakim Aksoy, HSYK tarafından görevden alındı. yerine mahkeme üyelerinden biri başkan olarak atandı. Mahkeme Başkanı Aksoy daha sonra Bylock’tan gözaltına alındı.





CHP’Lİ AYGÜN: SİPARİŞLE BYLOCK LİSTELERİNE İSİMLER EKLENDİ





CHP’nin eski vekillerinden Avukat Hüseyin Aygün de AİHM’in 20 Temmuz’da açıkladığı ‘Bylock tek başına tutuklamaya delil olamaz’ kararı sonrası yaptığı paylaşımlarda Kırşehir’deki olayı doğrulayan bilgiler paylaştı.





Hüseyin Aygün, Bylock listelerinin illegal şekilde nasıl oluşturulduğunu örnek vererek anlattı. Aygün’ün paylaşımlarına göre hazırlanan Bylock listelerine ‘sipariş’ üzerine isimler eklendiği bizzat polisler tarafından itiraf edildi.