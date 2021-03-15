Bir harf yüzünden darbeye teşebbüsle suçlandı

Erkan Arslan Muş’un Tandoğan Köyü’nde dünyaya geldi. Siirt Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliğinden mezun oldu. Fakülteye adım attığında tek düşüncesi, bir üniversite diplomasının olmasıydı. O zamanki düşüncesini “Ben zaten üniversiteyi öğretmenlik için okumadım. Üniversiteyi üniversite okuyayım diye, bir diplomam olsun diye, adı olsun diye okudum” sözleri ile anlatıyor. Ancak Türkmenistan’da Türkmen-Türk Okulları’nda göreve başlayınca öğretmenliği çok sevdi.

















Erkan Arslan’ın Çanakkale’deki evinde yapılan aramada polisin dikkatini bir CD çekti. CD’nin üzerinde “Harplik Bayramı” yani Türkiye Türkçesi’ndeki karşılığıyla “Harflik Bayramı” yazılıydı. Bu Türkmenistan’daki okuma bayramının adıydı. Ama Erkan öğretmenin öğrencilerinin görüntülerinin yer aldığı CD sebebiyle hakkında darbeye teşebbüsten iddianame hazırlandı.

PLAKETTEN HAPİSE UZANAN KARAR





AYLARCA HAVALANDIRMAYA ÇIKAMADILAR









Erkan Arslan tahliye olduktuktan kısa bir süre sonra bu kez eşi Fatma Arslan gözaltına alındı. O anları anlatırken gözleri dolan Arslan, “Bizim bakkal köyün tam girişinde. Sürekli polisler geliyor. Videomuzu bile çektiler. Fotoğraflarımızı çektiler. Ben her seferinde zafer işareti yapıp gönderiyordum. Adamlar şaşırıyorlardı. Bir gün yine geldiler. Eşim de restorana gitmişti. orada operasyon düzenleyip almışlar. Üç gün kaldı. Çok zordu. Korktum. Tehlikeli şeyler olabilir diye” ifadelerini kullandı.

Boldmedya'da yer alan röportaja göre, 15 Temmuz gecesi hayatı değişen isimlerden biri de sınıf öğretmeni Erkan Arslan oldu. Sadece bir ‘P‘ harfi sebebiyle hakkında darbeye teşebbüs etmekten iddianame hazırlandı.Türkmenistan’da 5 yıl görev yapan Erkan Arslan Türkiye’ye döndü. Evlenip Çanakkale’ye yerleşti. Bu kez Çanakalle’de özel Gökkuşağı Koleji’nde göreve başladı. Ancak 15 Temmuz gecesi yaşananlar, onu hem öğrencilerinden hem de okulundan ayırdı. Yüzbinlerce insan gibi hakkında soruşturma dosyası açıldı ve polis Erkan Arslan’ı gözaltına almak için Çanakkale’deki evine gitti ancak o ailesi ile birlikte memleketi Muş’taydı.Türkmenistan’da birinci sınıflar okumaya geçtiklerinde şenlikler yapıldığını anlatan Arslan,”Cezaevinde ilk önce benim iddianamem ve dosyam hazırlandı. Herkes şaşırdı. Orada arkadaşlar dosyaya baktılar. ‘Erkan sen askeri darbeye teşebbüsten, askerlerin yargılandığı durumdan yargılanıyorsun‘ dediler” ifadeleriyle şaşkınlığını özetledi.Erkan Arslan Cumhuriyet Başsavcılığı’na hemen dilekçe yazdı. Dilekçede iddianamesinde yazılı olan ‘darbe’ iddiasını sordu. Arslan daha sonra mahkeme sürecinde ‘Harplik’ kelimesindeki ‘P’ harfinin Türkçe karşılığının ‘F’ olduğunu açıklayınca takipsizlik kararı aldı. Ancak dosyasındaki diğer iddialardan dolayı tahliye edilmedi.Arslan, devam eden mahkeme süreçlerinde trajikomik diyaloglar yaşadığını da söyledi. Öğretmen Arslan, “Bankasya’dan teşekkür plaketini ‘Nasıl aldın? Neden aldın?‘ diye soru sordular. Okul ayrılmamış diye bizlere plaket vermişlerdi. ‘Nasıl olur ya insana kolay kolay bir plaket verilir mi?‘ diye sordular” sözleriyle tuhaf suçlamayı anlattı.Muş E Tipi Kapalı Cezaevinde kalan Arslan, kışın soğuk hava yüzünden aylarca havalandırma alanına çıkamadıklarını söyledi. Havalandırma kapılarının buz tuttuğunu belirten Öğretmen Arslan, “Muş o sene çok soğuktu. Eksi 42 dereceyi gördü. Cezaevinin pencereleri bir karış buz tutmuştu. Kapılar buzlu. Dışarı çıkamadık“ dedi.Erkan Arslan cezaevindeyken ailesi de Çanakkale’den Muş’un Tandoğan Köyü’ne taşındı. 8 ay cezaevinde kalan Erkan öğretmen 6 yıl 3 ay ceza alarak tahliye oldu. Ardından köyünde bir bakkal açtı. Cebinde para olmadığını ifade eden Arslan, “ Benim kaldığım evin altında, eskiden gençken yaptığımız bir bakkal dükkanı vardı. Onu doldurup orada bakkalcılık yapmaya başladım. Eşim bu süreçte tarla bostan ekti. Afedersiniz sobada tezek yaktı. Geçimimizi öyle kazandık” ifadelerini kullandı.Eşi Fatma Hanım da 7 yıl 6 ay ceza alınca, Erkan öğretmen oğlu ve kızının geleceği için yurt dışına çıktı. Yeniden öğretmen olmak için çalışacağını söyleyen Arslan, “Öğretmenliği çok sevdim. Çocuklarıma da ya öğretmen olursunuz, ya veteriner hekim olursunuz diyorum“ sözleriyle kendisini ifade etti.